Slovenka, ki služi z nasveti, kako uspeti na Instagramu #intervju

Tina Dobovšek je ustanoviteljica podjetja InstaCoach, s katerim blogerje, influencerje, znamke in podjetja zalaga z dragocenim znanjem o trenutno najbolj priljubljenem družbenem omrežju Instagram. Vsega, kar zna, se je naučila in vse preizkusila sama ter pri tem zgradila profil z več kot 150 tisoč aktivnimi sledilci.

Instagram za Tino Dobovšek ni le še eno družbeno omrežje, temveč ji predstavlja strast, orodje za učenje in tudi igranje. "Na vsaki ravni, ki jo dosežeš, pridobiš nove sledilce in se naučiš česa novega. Odklenila sem že toliko novih sob, da je čas, da pridobljeno znanje delim z drugimi," razlaga.

Do znanja, ki ga ima danes, je prišla z lastnim raziskovanjem in preizkušanjem, ob čemer je zgradila profil z več kot 150 tisoč aktivnimi sledilci, ki ji prinašajo reden prihodek. Instagramu in njegovim skrivnostnim algoritmom svoj čas in energijo posveča že nekaj let, pri čemer preuči vsako posodobitev, odkriva nove trike in načrtuje različne strategije za pot do uspeha.

S pridobljenim znanjem prek podjetja InstaCoach do boljše prepoznavnosti pomaga tudi več domačim in tujim blogerjem ter podjetjem. Nasvete in napotke je delila na nedavni izobraževalni konferenci za lepotne blogerke Beautiful Bloggers MeetUp (BBMU), ki jo je že četrto leto zapored gostila priznana vizažistka in blogerka Nika Veger.

Foto: Ana Kovač

Kaj je pravzaprav vaše delo, kaj počne InstaCoach?

Moje delo je, da pomagam vsem, ki imajo vprašanja glede Instagrama. Lahko gre za osnovna vprašanja ali pa za spoznavanje delovanje platforme v celoti in postavljanje dobrih marketinških strategij. InstaCoach je nastal kot podpora slovenskim uporabnikom Instagrama, ki si želijo nekaj več. Ker se platforma tako hitro spreminja ter napreduje z novimi posodobitvami in funkcijami, pomagam uporabnikom, da se lažje znajdejo, so ažurno obveščeni in dosegajo boljše rezultate. Moja primarna dejavnost so izobraževanja ena na ena, kjer za posamezno stranko pripravim analizo profila in strategijo za objavljanje vsebin.

Kdo so vaše stranke in zakaj vas najemajo?

Moje stranke so tako posamezniki, blogerji, influencerji in start-upi kot velika uveljavljena podjetja ali znamke. Vsakdo, ki se srečuje z vprašanji in dilemami v zvezi z Instagramom, vsakdo, ki želi svoje sledilce spremeniti v stranke, si želi več sledilcev, boljšo prepoznavnost ... Vzvodi so lahko različni, vsem pa je skupen cilj boljše poznavanje platforme in s tem boljši nastop njihovih objav.

Kaj je prva stvar, ki jo mora po vašem mnenju narediti posameznik ali podjetje, ko si oblikuje prvi profil na Instagramu?

Prva in najpomembnejša stvar je, da si profil zastaviš tako, da bo vreden dvojnega klika. To vključuje vse od prave izbire imena, profilne fotografije, določitve in ureditve videza objav do opisa profila (BIO). Nato oblikuješ strategijo, ki bo prinesla sledilce in s tem potencialne stranke. Vsega se lahko seveda lotiš sam, saj je na spletu že ogromno informacij, je pa veliko lažje in učinkovitejše, če ti nekdo vse to strukturirano predstavi ter pove, kaj resnično deluje in kaj ne. Za tiste, ki jih še ni na Instagramu, pa vedno pravim – začeti bi morali že včeraj.

To verjetno mislite predvsem za podjetja?

Vsekakor. Če se zgledujemo po ameriškem trgu, za katerega vedno trdimo, da je dve leti pred nami, lahko povem, da že 70,7 odstotka podjetij vsakodnevno uporablja Instagram za promocijo svojih storitev, produktov. Za to, da slovenska podjetja prepoznajo potencial v Instagramu in enkrat ne bodo več zaostajala dve leti, pa sem tu jaz.

Foto: Eva Mrhar

Kaj jih naučite, kaj jim pomagate doseči?

Stranke učim, kako z nastopom na Instagramu izboljšati svojo prepoznavnost in s tem prodajo. Prizadevamo si za to, da podjetja s svojo prisotnostjo na Instagramu v prvem pogledu sporočajo svojo kredibilnost. Instagram najprej strukturirano predstavim v celoti, da vidijo, kaj vse se s to platformo sploh da narediti in kako. Nato jih naučim, kako naj bo videti njihov profil, da bo vedno vreden dvojnega klika, ter seveda kako pridobivati nove sledilce, kakšno strategijo konkretno postaviti za njihov profil, da bo nastop bolj uspešen, ter kako brati in uporabiti statistiko sebi v prid. Predelamo tudi oglaševanje in najbolj priljubljeno tehniko digitalnega marketinga v zadnjih dveh letih – influencer marketing. To so neke klasične teme, vse preostalo pa je odvisno od potreb naročnika.

Zakaj je pomembno, da so prva stran, profilna fotografija, informacije in prvih nekaj fotografij dodelane do potankosti?

V teoriji je seveda zelo pomembno, a se je treba zavedati, da ni enega recepta za uspeh.

Vsakomur uspe na drugačen način in uporabniki, ki imajo močno bazo zaradi svoje popularnosti zunaj Instagrama (so na primer zrasli na YouTubu ali pa imajo zvezdniški status), ne potrebujejo tako dodelanega profila kot preostali uporabniki. Takšnim profilom sledilci rastjo praktično ne glede na to, kaj objavljajo.

Preostali nimajo tega privilegija, zato se morajo z vsemi možnostmi, ki jih Instagram ponuja, toliko bolj potruditi. Se pravi, veliko naredijo že dober opis, kjer se oči uporabnika najprej ustavijo, "highlightsi" in pa prvih šest objav.

Pravite, da se oseba v 3,2 sekunde odloči, ali bo nekomu sledila ali ne. Kaj jih odvrne od tega, da bi pritisnili "follow"?

Ta podatek dokazuje, kako malo časa imamo, da uporabnika prepričamo o kliku na gumb "follow". Dober opis in urejen profil s kakovostno vsebino prepričata na prvi pogled. Največje napake so slaba kakovost fotografij, profil brez jasne teme, slaba postavitev in zmedenost profila kot celote, tako da si človek ne zna ustvariti slike, kaj lahko od profila pričakuje.

Foto: Eva Mrhar Omenili ste, da je zelo pomemben tudi način objavljanja fotografij, torej moraš o tem dobro razmisliti že prej?

Tako je. So pa tudi uporabniki, ki tega ne načrtujejo vnaprej. Instagram je bil sprva zamišljen za to, da pokažeš svoj "point of view". Sčasoma se je spremenil v nekaj "popolnega", kjer mora biti vse zelo premišljeno. Ena od možnosti je, da začneš s komercialnimi fotografijami, s katerimi hitreje rasteš, kasneje pa začneš izražati pravega sebe. Sama spodbujam oboje, da si zvest samemu sebi od začetka ali pa da poskusiš najprej s komercialnimi vsebinami zgolj pridobiti občinstvo. Kot pravim, vsakemu uspe na svoj način, splošnim uporabnikom pomaga načrtovan in urejen "feed", nekdo z zvezdniškim statusom pa tega ne potrebuje. Vse njegove objave bodo imele dober odziv, saj ima močno bazo sledilcev, ki bodo všečkali praktično vse.

Dober primer zvezdnika, ki ne potrebuje popolnega "feeda", je na primer Luka Dončić.

Da, vsekakor lep primer. Z osvojitvijo naslova evropskih prvakov se je število njegovih sledilcev lepo povečalo, po vstopu v NBA še desetkrat bolj. Za to ni potreboval popolnega "feeda", se pa opazi, da ima zdaj bolj profesionalne fotografije in čez celoten "feed" lepo izstopa več modre barve, barve Dallasa.

Mislite, da mu zdaj pri tem nekdo pomaga?

Glede na "storyje" bi rekla, da objavlja sam, saj pokaže ozadje svojega zasebnega življenja. Glede objav na "feedu" pa bi ga morala vprašati (smeh, op. p.).

Kateri Slovenci so še primeri dobre prakse na Instagramu?

Poleg Dončića so dober primer Lepa afna, Cool Fotr in Komotar Minuta. Vsi našteti so lepi primeri dobre prakse, kako na različne načine uspeti na Instagramu.

Zakaj prav oni?

Dončićev recept za uspeh na Instagramu je, da je postal zvezdnik. Pri Lepi afni mi je všeč to, da je pristna, poleg tega je že od samega začetka na sceni, na YouTubu in Instagramu, pri njej se res vidi dolgotrajno delo. Komotar Minuta je lep primer mešanice, da lahko daleč prideš, če imaš dobro idejo, ji slediš in se zanjo trudiš vsak dan. Začneš na YouTubu in s tem občinstvo hitro preneseš še na Instagram. Število njegovih sledilcev raste ne glede na to, da objavlja enkrat na dva ali tri tedne, je pa zato toliko bolj aktiven na "storyjih". Cool Fotr in Cool mamacita pa sta lep primer vsakodnevnega nalaganja vsebine tako na "storyih" kot "feedu", omogočita nam vpogled v realno življenje, hkrati pa spadata v dve trenutno bolj priljubljeni niši na Instagramu – "couplegoals" in "kids".

Poleg tega so si vsi sami zgradili uspešne profile na Instagramu, brez zunanje pomoči.

Res je, le drugačne okoliščine so jih pripeljale do tega. Če imaš karakter, dobro zgodbo ("storytelling") in dobro vsebino, te občinstvo kar hitro zagrabi. Do tega prideš kot posameznik.

Hitreje si boš zgradil uspešen profil, če ga boš urejal in vodil sam. To svetujem tudi podjetjem. Naj za njihove profile skrbi za to zaposlena oseba znotraj podjetja, ne zunanji izvajalec.

Notranji so namreč ves čas prisotni, vsakodnevno sledijo dogajanju ter bolje poznajo lastnosti in zgodbo podjetja. Na Instagramu ne gre zgolj za prazno objavljanje, ampak za zgodbo in osebni pristop, ki se kaže skozi objave.

Foto: Nikola Janušič

Pa mislite, da slovenski influencerji pametno in dobro uporabljajo Instagram?

Nekateri bolj, nekateri manj. Zdi se mi, da bi se praktično vsak lahko še česa naučil oziroma še bolje iztržil samega sebe. Na tujem trgu je veliko bolj vidno, kako dobri influencerji iz Instagrama ustvarijo svoj posel. Modne blogerke, na primer, začnejo s svojo linijo oblačil, nekdo z lepimi bujnimi lasmi ustvari svojo linijo izdelkov za lase. Večina Slovencev za zdaj bolj samo zbira številke in išče različna sodelovanja, kjerkoli jih pač lahko dobijo.

Vam je uspelo na svojem profilu zbrati več kot 150 tisoč sledilcev. Kako?

Z veliko časa, preživetega na Instagramu, kjer sem ugotavljala, kakšni so triki, da lahko v enem dnevu pridobiš vedno več sledilcev. Je pa res, da sem začela še v "zlati dobi" Instagrama, ko se je dalo precej lažje in hitreje rasti. Danes je treba poznati čisto drugačne trike kot takrat.

Ampak tega profila nočete javno izpostavljati. Zakaj ne?

Trenutno ga nimam želje preveč izpostavljati, ker je moje ciljno občinstvo tuj trg, ne Slovenija. Ne bi želela, da kdo o njegovi vrednosti sodi glede na to, kdo sem in od kod sem. Tako za zdaj ostaja anonimen.

Je ta profil še vedno aktiven?

Zanj imam vedno manj časa, saj se zdaj bolj aktivno ukvarjam z izobraževanjem drugih in vodenjem podjetja InstaCoach. Pri profilih je pa tako: več časa ko mu posvetiš, več truda ko vložiš, več se ti povrne oz. hitreje rasteš. Pozna se, da ne delam več toliko za "engagement" in dobim samo še po okoli 100, 200 sledilcev na dan. Če bi imela več časa in uporabljala vse trike, ki jih poznam zdaj, bi bilo veliko bolje. Tudi na profilu instacoach.si na Instagramu želim predvsem preostalim zagotoviti kakovostno vsebino, zato svoje metode še nisem začela izvajati, saj preprosto zmanjka ur v dnevu. Sem pa privrženka tega, da ena oseba vodi en profil. Ker imam dva, trenutno trpita oba.

Foto: Nikola Janušič

Na predavanju BBMU ste izpostavili, da je v Sloveniji veliko influencerjev, a so slabi. Zakaj tako mislite? Kaj delajo narobe?

Danes je že vsak, ki ima tisoč sledilcev in nekaj vpliva, neke vrste influencer. Na prvi pogled bi jih lahko našteli ogromno. Ko se bolj poglobiš in jih začneš analizirati, pa ugotoviš, da jih ima veliko zelo slab "engagement", odzivnost sledilcev, na žalost pa so v Sloveniji zelo priljubljeni tudi kupljeni sledilci.

Ni vse v številki, česar se počasi začenjajo zavedati tudi podjetja. Kupljeni sledilci ti ne prinesejo nič drugega kot številko, pri ljudeh, ki se na to spoznajo, pa zgolj nespoštovanje.

Sama imam s tem toliko izkušenj, da takšne uporabnike zelo hitro opazim, znamke, ki se z influnecer marketingom šele srečujejo, pa imajo na voljo že kar nekaj platform (npr. Influee), s katerimi lahko prek vpogleda v statistiko profila zanesljivo ugotovijo, ali je nekdo dober influencer in ali ima res kaj vpliva na svoje sledilce. Ko vse to preveriš, ugotoviš, da jih ne ostane prav veliko. Poleg tega je veliko niš, ki imajo na slovenskem trgu še ogromno potenciala. Najbolj nasičena pri nas je mogoče lepotna niša, pa modeli za fitnes in hribolazci, dobre influencerje s kulinaričnega področja in podobno pa je že kar težko najti.

Kaj pa plačane objave, ki so v praksi zelo pogoste, a to ni označeno? Pri medijih je to natanko določeno, pri blogerjih in influencerjih pa (še) ne ...

Zagotovo gre tukaj za vprašanje etike. Prav je, da bi bili do sledilcev vsi pošteni in jih opozorili na te stvari. Realnost je seveda drugačna. V medijih je položaj podoben - zakon strogo ločuje novinarske in oglaševalske vsebine, v realnosti pa velikokrat prevladajo komercialni interesi. Instagram se tega zaveda in se trudi izboljšati tudi na tem področju. Cilj je, da bi sčasoma uporabnikom omogočili prepoznati komercialne odnose na Instagramu. Plačane objave se tako danes že da označiti s funkcijo "paid partnership", vendar pa možnost trenutno ni na voljo prav vsem uporabnikom. Tisti, ki te funkcije nimajo, lahko objavo označijo tako, da zraven pripišejo #ad ali #sponsored.

A naši influencerji tega vseeno večinoma ne uporabljajo.

Večinoma ne, deloma tudi zato, ker zgoraj omenjena funkcija še ni dostopna.

Potem se dogaja, da številne najstnice slepo verjamejo blogerki, da je določeni izdelek za lase ali krema res najboljša. Ne vedo, da so plačane za to.

Vedno obstaja možnost, da ji je bil ta izdelek resnično tako všeč (smeh, op. p.). Komotar Minuta je tudi tukaj lep primer: nekaj objavi in ob tem pove, da noče delati sponzorirane objave, a mu je ta zadeva res všeč. Moramo vedeti, da je vsak od influencerjev, preden je pridobil tako veliko bazo sledilcev, na katere danes lahko vpliva, uporabljal določene produkte, hodil v določene gostilne, ki so mu bile preprosto všeč.

A pri nekaterih blogerkah se jasno vidi, da je vsakič nekaj drugega.

Razlog za to bi iskala v tem, da se slovenska podjetja večinoma vedno odločijo za iste, v Sloveniji najbolj popularne influencerje. Ne preiščejo celotnega trga, zato je pri teh videti, da je vsakič nekaj drugega. Za njih je to neke vrste služba, ki jim zagotavlja prihodek. Nekateri sprejmejo več sodelovanj, drugi pa so bolj izbirčni.

Foto: Nikola Janušič

Pravite tudi, da je treba fotografiji dodati 30 hashtagov oz. ključnikov. Zakaj ravno 30?

Na internetu je morje teorij, koliko hashtagov uporabiti. Največji problem je v tem, da nekdo napiše članek s svojo ugotovitvijo ali bolj rečeno špekulacijo, nato pa članek celoten splet prekopira. Dejstvo je, da Instagram uradno dovoljuje 30 hashtagov, s katerimi uporabnik kategorizira svojo objavo. Vprašajte se torej takole: "Če vam dam 30 listkov za loto, koliko bi jih izpolnili?"

So bili samo hashtagi razlog, da je vaša fotografija na osebnem profilu prejela več všečkov, kot imate sledilcev? Kako vam je to uspelo?

Hashtagi so zelo pomemben del Instagrama, ne pa edini. Da dosežeš boljši "engagement", večje število všečkov, mora tvoja fotografija zaokrožiti po spletu. Da to dosežeš, so poleg hashtagov pomembni še drugi dejavniki, na primer kdaj objaviš, kako dobra je fotografija, ki jo objaviš, koliko komuniciraš s svojimi sledilci itd. Če Instagram prepozna objavo kot zanimivo, jo na hashtag straneh uvrsti med top 9 ali pa še bolje, pride na stran explore.

Kako ste se naučili vseh teh veščin, ki jih imate danes?

Vsega, kar vem o Instagramu, sem se naučila sama. V zadnjih dveh letih sem prebrala ogromno člankov in analiz, pregledala številne videoposnetke in obiskala kar nekaj marketinških konferenc. Vsako vprašanje, ki sem ga dobila, sem temeljito raziskala in zadevo nato tudi v praksi preizkusila na svojem profilu. Tako lahko iz lastnih izkušenj povem, kaj deluje in kaj ne.

Kakšno je vaše osebno mnenje o platformi Instagram?

Če bi sama izdelala aplikacijo, bi bila zagotovo približno takšna, kot je Instagram. Je zelo v mojem stilu, zato mi je tako pri srcu, hitro učljiva, logična in zanimiva. Velikokrat se zalotim, da sem pri kakšni posodobitvi sprva presenečena ali skeptična, čez kakšen teden pa dojamem, kaj stoji za njo in zakaj to počnejo.

Problem Instagrama, ki se ga zadnje čase precej izpostavlja, je pretirana popolnost fotografij in profilov. Mnenje o tem nam je dala psihologinja pri Centru pomoči pri prekomerni rabi interneta. Kaj vi mislite o tej "popolnosti"?

Z večino napisanega se strinjam. Je pa res, da vse to ni nič novega. Idealiziranje se pojavlja že od vedno, danes samo v drugačni in bolj dostopni obliki. Identično kot revije: tudi tam so vse ženske lepe, retuširane, fotografije vnaprej premišljene in kar preveč popolne. V to past hitro padeš in izgubiš stik z realnostjo. Vsi smo nagnjeni k temu, da objavljamo zgolj srečne trenutke, slabi so kar prepovedani. Želimo se dokazovati, pohvaliti, pokazati, da smo boljši od preostalih. To je zgolj odraz družbe.

Kako mislite, da zdajšnja mladina gleda na vse te popolne fotografije, s katerimi je bombardirana z vseh strani?

Ne znam si predstavljati, saj bi že jaz imela vse, kar vidim na Instagramu (smeh, op. p.), kaj šele oni. Pri tem je zelo veliko na starših. Razložiti jim morajo, da ta svet ni tako popoln, saj lahko zelo hitro podležeš temu. Sicer pa tudi sam Instagram zelo skrbi za to in je v ZDA celo izdal priročnik za starše, v katerem je razloženo, kako delati z otroki, ki preživijo toliko časa na Instagramu kot današnji.

Foto: Mark Pirc

Kakšno prihodnost napovedujete Instagramu?

Na podlagi statistike menim, da se ne bo kmalu ustavil. Nehvaležno je sicer napovedovati, kdaj bo prišla neka nova zadeva in izrinila trenutno aplikacijo. Kaže mu dobro, res pa je, da trg postaja prenasičen, zato se bodo zagotovo še zgodile spremembe. Ustanovitelja Instagrama Kevin Systrom in Mike Krieger sta septembra letos odstopila. Od začetka so me navduševale njuna kreativnost, ideje in vizija, kar bo velik izziv za naslednika Adama Mosserija.

Kaj pa prihodnost Instagrama v Sloveniji in naših influencerjev?

Mislim, da se bo nadaljevalo v smeri, v kateri delajo zdaj. Vedno bolje jim gre, čedalje več je takih, ki jim uspeva. Dokler bo platforma stala, jo bodo še naprej uporabljali in lepo rasli. Še pred enim letom slovenski influencerji niso imeli takšnih številk, kot jih imajo danes. In vedno več ljudi bo na Instagramu v Sloveniji. Tudi starejša generacija. Ne vem pa, kako bo to všeč mlajši generaciji.

