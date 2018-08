Ljudje kupijo oblačila samo zaradi objave na Instagramu in jih nato vrnejo

Med uporabniki družbenih omrežij se je razširila navada kupovanja oblačil samo zaradi dobre fotografije na Instagramu, je pokazala nedavna britanska raziskava. Eden od desetih izprašanih odkrito prizna, da prek spleta kupi oblačilo, se v njem fotografira, nato pa ga pošlje nazaj.

Pojavu pravijo tudi kar nakupovanje zaradi značke #OOTD (Outfit Of The Day, oprava dneva, op. p.), ki ima na Instagramu trenutno 199.992.337 objav.

Ob tem se je izkazalo, da to največkrat počnejo moški in ženske, stari med 35 in 44 let, med katerimi jih je to priznalo 17 odstotkov, kar je v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami največji odstotek.

Foto: Getty Images

Moški bolj kot ženske

Pri tej raziskavi pa je morda še najbolj zanimivo dejstvo, da to bolj kot ženske počnejo moški - to je priznalo 12 odstotkov moških in sedem odstotkov žensk. Poleg tega je eden od desetih moških priznal, da bi bil v zadregi, če bi ga prijatelj v isti obleki videl dvakrat.

Več je tudi moških, ki priznajo, da v primeru, če si premislijo, nosijo oblačila z listkom s ceno (15 odstotkov), kot pa je takih žensk (11 odstotkov).

Krivo tudi spodbujanje vračil

Za takšno navado je bržkone kriva tudi nova ponudba spletnim nakupovalcem, ugotavljajo nosilci raziskave. Vse več znamk namreč svojim strankam daje možnost "try before you buy" (poskusi, preden kupiš, op. p.), kar pomeni, da je zanje povsem sprejemljivo takojšnje vračanje oblačil.

Zaradi znamk, ki so v zadnjem obdobju ponudile to možnost, se je vračilo nošenih oblačil izredno povečalo. To je za nekatera podjetja postalo velika težava, zato že razmišljajo, kako bi malce omejili vračila in ljudi že prej prepričali o nakupu, s katerim bodo povsem zadovoljni.

Sicer pa ima nekaj nasvetov za uspešnejše nakupe tudi naša svetovalka za kulturo oblačenja Lea Pisani. Lea sicer spodbuja vračilo kosov, s katerimi niste zadovoljni, a bolj kot spletno nakupovanje priporoča nakup v fizični trgovini, kjer je razmislek o nakupu lažji. Priporoča tudi kupovanje v kompletu in na začetku sezone. Če boste kos oblekli več kot šestkrat, lahko rečete, da je bil nakup uspešen, pravi.