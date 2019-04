Obline na LJFW: Sporočilo, naj se ne ukvarjamo samo s telesom #video

Ljubljanski teden mode (LJFW) je sinoči na modno brv poslal plus size manekenke, ki so zastopale znamko Joseph Ribkoff. Med modeli so se sprehodile tudi tri tekmovalke šova The Biggest Loser Slovenija.

Med sinočnjimi revijami na tednu mode LJFW je svoje kreacije predstavil tudi kanadski oblikovalec Joseph Ribkoff, čigar kolekcija obsega modne kose za celo paleto ženskih postav in številk: od S do XXL. Znamka Ribkoff je med drugim že več let sponzor tekmovanja Miss Amerike za miss sveta.

S svojim pogledom na svet mode so poskrbeli za prevetritev tudi v naši prestolnici, kjer so njihove kreacije na Trgu republike nosile manekenke različnih velikosti in oblik, med njimi tudi tekmovalke šova The Biggest Loser Slovenija (TBLS) in predstavnice gibanja I Am All Women.

Poleg Pie, Gaje in Belme, zadnjih treh ženskih predstavnic iz šova TBLS, se je po brvi sprehodila tudi Nataša Mernik, ustanoviteljica projekta o pozitivni samopodobi I Am All Women, ki hoče dekleta naučiti, da popolnost ne obstaja ter da naj se sprejemajo takšne, kot so.

Nataša je na podobnih modnih revijah že sodelovala, a tokrat je bila prvič del LJFW: "Zelo srečna sem, da se je to začelo premikati tudi pri nas, in vesela, da je prišlo na tako raven, da lahko po modni brvi hodimo dekleta z oblinami."

Utrinki z revije Joseph Ribkoff na LJFW:

Predsodki ostajajo, tako pri vitkih kot pri močnejših

Tomaž Mihelič, ki je modele LJFW uril za modno brv, nam je pred revijo zaupal, da je navdušen nad raznolikostjo na brvi. "Dekleta so fantastična, lahkotno se sprehajajo po brvi, imel sem že vajo s kandidatkami TBLS in so me prevzele."

"Potem so pa še tukaj članice gibanja I Am All Women, kar tudi sporoča celotno sporočilo svetu, naj se ne ukvarjamo samo s telesom, ampak z vsebino, ker to šteje!"

Glede pomislekov, ali obline spadajo na brv, pa je razložil, da predsodki obstajajo na obeh straneh, tako pri obilnejših manekenkah kot pri visokih in vitkih: "Za katere vsi mislijo, da stradajo in objestno hujšajo, kar je seveda neumnost, kajti ta dekleta so rojena takšna."

"Ne iščemo popolne hoje, ampak pozitivno sporočilo"

Vseeno pa je za močnejša dekleta lahko hoja po brvi malce večji izziv, saj ta ni tako enostavna, kot si mislimo.

"Dekleta, ki imajo malce močnejša stegna, težje hodijo po pravilih, saj je treba hoditi po namišljeni črti, korak mora biti dolg, boki naprej ... To so neke tehnične zakonitosti in je bistveno težje zanje," je razložil Mihelič, a hitro dodal: "Ampak ni važno, danes ne iščemo popolne hoje, šlo bo predvsem za pozitivno sporočilo."

Pio, Gajo in Belmo so prišli spodbujat osebna trenerja šova TBLS Nataša Gorenc in Jan Kovačič, ter voditeljica Saša Lendero. Foto: Marko Delbello Ocepek

Sicer pa je delo s plus size manekenkami povsem enako kot delo s klasičnimi modeli, še razlaga: "Zastopati klasičen model ali pa model z oblinami, je čisto isto, za vse veljajo ista pravila: da morajo imeti radi svoje telo, da ga morajo trenirati, lepo vzdrževati, pridno hraniti, predvsem pa morajo razviti svojo osebnost."

Tomaž je namreč agent modne agencije Immortal Model Management in pravi, da je vedno več znamk, ki posegajo po tovrstnih modelih. Njegova agencija trenutno zastopa dve plus size manekenki, Mihaelo Kralj in Anamario Goltes.

