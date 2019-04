Močnejša dekleta osvajajo modne steze #video

Moda ni samo za anoreksične manekenke, ampak je v dizajnerskih oblačilih lahko dobro videti prav vsak izmed nas. Danes so se po modni stezi sprehodile tri tekmovalke iz šova The Biggest Loser Slovenija.

Predstavile so se na modni reviji Josepha Ribkoffa, ki je med drugim že več let tudi sponzor tekmovanja Mis Amerike za mis sveta. Gre za kanadskega oblikovalca, čigar kolekcija obsega modne kose za celo paleto ženskih postav in številk: od S do XXL.

S tem želijo pri znamki pokazati, da se lahko z pravo izbiro oblačil dobro počuti in sledi modnim smernicam vsaka ženska, tudi takšna z malo več oblinami. Sicer pa trend manekenk z oblinami vedno bolj prevzema steze modnih prestolnic.

Več pozornosti se posveča zdravju manekenk

Potem ko sta dve manekenki umrli zaradi anoreksije, so agencije in oblikovalci začeli teži in zdravju manekenk posvečati več pozornosti. Modna industrija je počasi le dojela, da povprečna ženska ne nosi številke XS in ji niso blizu navidezno popolne mere 90-60-90.

V ospredje je stopila Ashley Graham, zagovornica telesne pozitivnosti. Ustvarila je svojo linijo perila za ženske z oblinami in bila prvi tako imenovani model plus size, ki je nastopila na reviji Michaela Korsa. Grahmova polni naslovnice najprestižnejših modnih revij.

Slovenska Ashley Graham

Pri nas je vlogo slovenske Ashley Graham prevzela 22-letna Nataša Mernik. Skupaj z dvema prijateljicama je ustanovila kampanjo I Am All Women, ki podpira dekleta, da sprejmejo svoje telo takšno, kot je.

Tako je svoje sporočilo skupaj z dekleti vseh postav samozavestno širila lani, ko so se v kopalkah sprehodile po Prešernovem trgu in ponosno sporočale: vsaka ženska je čudovita, pa če je visoka ali majhna, okrogla ali suha.