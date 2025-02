Bodo letos na ulicah res zavladale takšne kavbojke?

Milenijci, pa tudi kdo starejši, se gotovo spomnite začetka tega tisočletja, ko so bile neizmerno modne kavbojke s karseda nizkim pasom. Hlače, v katerih ni bilo mogoče sedeti, ne da bi pokazal del zadnjice, so dolgo vladale med mladino, nato pa je marsikdo vendarle vzdihnil od olajšanja, ko je prišel nov modni cikel in je bilo treba nenadoma nositi kavbojke z visokim pasom.

Diesel želi to jesen na ulice poslati kavbojke z ultra nizkim pasom. Foto: Reuters

Modna znamka Diesel, znana predvsem po kavbojkah in drugih kosih iz džinsa, pa je na tednu mode v Milanu napovedala, da so se kavbojke z nizkim pasom brezkompromisno vrnile. Tako brezkompromisno, da je pas nižji kot kadarkoli in zadnjico razkriva že med hojo, ne le med sedenjem. Še več – v kavbojke je že všito spodnje perilo, saj "običajnih" spodnjih hlač ti modeli pač ne dopuščajo.

Enako nizek pas imajo tudi njihova krila iz džinsa. Foto: Guliverimage

Dieslov glavni oblikovalec Glenn Martens se je gotovo zgledoval po legendarnem Alexandru McQueenu, ki je tako imenovane bumster kavbojke na modno brv poslal že leta 1993. A če je takrat ostalo pri modnem konceptu, so pri Dieslu prepričani, da bodo tokrat ultranizke kavbojke zaživele tudi na ulicah, saj jih nameravajo v okviru kolekcije za jesen in zimo 2025/26 poslati v trgovine.

