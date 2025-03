Modni trendi pomlad 2025 stavijo na udobje, preprostost in brezčasen slog. Letos se moda vrača k osnovam – a v najboljši mogoči različici. Tokrat ne gre za sledenje hitro minljivim trendom, temveč za premišljeno izbiro kosov, ki v naš vsakdan vnašajo več kot le estetsko vrednost. V ospredje stopajo casual oblačila, ki niso le lepa, ampak tudi funkcionalna, udobna in primerna za vsakodnevno nošenje.

bon za 100 evrov za nakup trendovskih oblačil nove blagovne znamke

Vabimo vas k sodelovanju v nagradni igri. Podarili bomoza nakup trendovskih oblačil nove blagovne znamke RED by MANA . Pripravite se na pomlad in odkrijte kolekcijo, ki ustvarja letošnje trende.

Osnovni modni kosi dobivajo novo vlogo

Oblačila so estetsko dovršena in hkrati funkcionalna. Tkanine so mehkejše, kroji natančnejši, barve bolj subtilne. Poudarek je na materialih, ki dihajo, na barvah, ki se povezujejo z naravo, in na detajlih, ki odsevajo osebni slog posameznika.

Moda to pomlad ni le obleka – je razpoloženje, življenjska drža in način, kako se izrazimo brez besed. Prilagodljiva, vsestranska in brezčasna oblačila omogočajo, da z manj kosi dosežemo več različnih videzov, kar spodbuja tudi bolj trajnosten pristop k oblačenju.

Foto: Rok Deželak

V tem duhu se rojevajo kolekcije, ki ne sledijo le trendom, temveč jih sooblikujejo – kolekcije, ki prepoznavajo potrebe sodobnega posameznika in se nanje odzivajo z brezčasnimi rešitvami. Med izstopajočimi na slovenski modni sceni je casual linija nove modne znamke RED by MANA, ki s svojo filozofijo in dizajnom odgovarja na vprašanja, ki si jih danes postavljajo številni: kako biti urejen, ne da bi žrtvovali udobje, kako slediti trendom in hkrati ostati zvest svojemu slogu, kako opremiti garderobo, da bo obstala več kot le en letni čas?

Blagovna znamka RED by MANA je sveža modna zgodba, zasnovana za mlade in mlade po duši – tiste, ki si želijo izražati osebni slog brez kompromisov. Casual linija ni le modna izbira, ampak življenjska filozofija. V ospredju je ideja manj je več, ki se kaže v čistih linijah, brezčasnih krojih in subtilnih detajlih, zaradi katerih so ti kosi obvezni za pomlad in poletje 2025.

Nova kolekcija RED by MANA je bila predstavljena na nedavnem dogodku, kjer so jo lahko preizkusile tudi znane slovenske vplivnice:

Zakaj izbrati casual linijo RED by MANA?

Casual linija RED by MANA je ustvarjena za sodobnega posameznika, ki svoj dan razporeja med različne obveznosti, a se želi v vsakem trenutku počutiti udobno in videti urejeno. Gre za oblačila, ki brez težav prehajajo iz poslovnega okolja v sproščeno popoldne v mestu ali večerni klepet s prijatelji.

Foto: Rok Deželak

Posebna pozornost je namenjena izbiri materialov. V kolekciji prevladujejo naravne tkanine, kot so česan bombaž, lan in viskoza, ki so nežne do kože, prijetne na dotik in koži omogočajo, da diha. Materiali ne zagotavljajo le izjemnega udobja, temveč tudi dolgo življenjsko dobo oblačil – kar je pomemben korak k bolj trajnostnemu načinu oblačenja.

Barvna paleta kolekcije je vsestranska. Nežni pastelni odtenki in topli zemeljski toni ustvarjajo občutek naravne elegance. Gre za barve, ki se med seboj zlahka kombinirajo, hkrati pa pustijo dovolj prostora za osebno interpretacijo in igro s stilom.

Foto: Rok Deželak

In nenazadnje – to so kosi, ki jih opazimo zaradi detajlov. Nevpadljivi potiski, zanimive teksture in precizno izbrani šivi vsakemu oblačilu dodajo posebno noto, zaradi katere ni zgolj kos tkanine, ampak del zgodbe, ki jo nosimo.

Modni kosi, ki jih morate imeti v garderobi to pomlad

Casual linija RED by MANA vključuje širok nabor osnovnih kosov, ki jih preprosto kombinirate med seboj ali z oblačili, ki jih že imate. V ospredju so:

Kje najdete casual linijo RED by MANA?

Ekskluzivna casual kolekcija je na voljo v posebnih RED kotičkih v 38 prodajalnah MANA v Sloveniji, kjer si lahko izberete svoj najljubši kos in ga preizkusite. Gre za kolekcijo, ki se po kakovosti in dizajnu brez težav kosa z večjimi svetovnimi blagovnimi znamkami, a ostaja cenovno dostopna.

Pripravljeni na pomlad 2025?

Če želite osvežiti svojo garderobo z modnimi kosi, ki združujejo udobje, slog in trajnost, potem je casual linija RED by MANA prava izbira. Obiščite najbližjo trgovino MANA, preverite ponudbo v RED kotičku in ustvarite videz, ki bo nepozaben.

Pridružite se novi modni zgodbi! MANA klub združuje vse, ki radi nakupujete modno in po zelo ugodnih cenah. Članstvo v MANA klubu je brezplačno in brez obveznosti. Člani MANA kluba lahko z nakupi zbirate točke, ki vam prinašajo dodatne popuste in ugodnosti.





