Topli dnevi so pred nami, kar pomeni, da je čas za osvežitev garderobe s ključnimi poletnimi kosi. Eden od njih letos še posebej izstopa, in to je top z odprtim hrbtom. Ta trendovski kos bomo videvali dobesedno povsod: na ulicah, ob morju, na večernih sprehodih in celo na festivalih. Če ga še nimate, je zdaj pravi trenutek, da ga vključite v svoje poletne stajlinge.