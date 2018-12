Oče je Kim Kardashian plačal lekcije ličenja, da ne bi bila videti kot klovn #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kim Kardashian je pred nekaj dnevi za Vogue posnela praznični vodnik ličenja, pri čemer je sama poskrbela za svoj glamurozen mejkap. Ob tem je spregovorila tudi o svojem odnosu do kozmetike in ljubezni do ličil, ki jo je začutila pri 14 letih.

Spominja se, da je njen zdaj že pokojni oče Robert njej in starejši sestri Kourtney za božič podaril lekcije ličenja, ob tem pa dejal: "Če bosta moji dekleti začeli uporabljati mejkap, nočem, da sta videti kot klovna."

Dodala je, da se je pri ličenju zgledovala po mami Kris, ki je vedno nosila rdečo šminko in rdeče namazane nohte, pri oblikovanju obrvi pa po igralki Drew Barrymore. Ko je bila v srednji šoli, so bile namreč moderne tanke obrvi, kakršne je takrat imela Drew.

Razkrila je tudi, da mejkap že pri petih letih obožuje njena hčerka North, ki ima rada vsa ličila, ki jih lahko nanaša s čopičem. Očitno tudi rdečo šminko, ki ji jo je Kim dovolila nositi ob letošnjem božiču.

Kim je svojo ljubezen do mejkapa, tako kot njena mlajša sestra Kylie Jenner, dobro unovčila. Njena linija KKW Beauty je po Forbesu trenutno ocenjena na več kot 350 milijonov dolarjev (približno 304 milijone evrov).

Preverite še: