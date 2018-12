Članica klana Kardashian je najbolje plačana manekenka na svetu

Kendall Jenner se je na vrh Forbesove lestvice najbolje plačanih manekenk na svetu uspelo uvrstiti že drugo leto zapored. Lani je s prvega mesta izrinila legendarno Gisele Bündchen, ki je na vrhu vladala kar 14 let. Gisele je letos zasedla četrto mesto.

A članica klana Kardashian je še daleč za sestro Kylie, katere premoženje je Forbes julija letos ocenil na okoli 800 milijonov dolarjev in jo s tem razglasil za najmlajšo med najbogatejšimi ameriškimi poslovnimi ženskami, ki so svoje premoženje ustvarile same. Čeprav je prav ta naziv dvignil precej prahu.

Kendall na letošnji reviji Victoria's Secret Foto: Getty Images

Pomagajo močna družbena omrežja

Medtem ko je Kylie svoj imperij zgradila z linijo ličil Kylie Cosmetics, je 23-letni Kendall 22,5 milijona dolarjev (kolikor je zaslužila med junijem 2017 in junijem 2018) uspelo zaslužiti s kampanjami za Estée Lauder, Adidas in Calvin Klein, pomagali pa sta tudi modni reviji za hiši Burberry in Victoria's Secret.

Drugo mesto si je s 13 milijoni prislužila Karlie Kloss, ki je s 26 leti že prava veteranka v svetu mode. V zadnjem letu je še okrepila ime in med drugim sodelovala z znamkami Swarovski, Adidas in Estée Lauder.

Tretje mesto pa si delita Chrissy Teigen, sicer žena Johna Legenda, in Rosie Huntington-Whiteley. Obe sta izjemno priljubljeni na družbenim omrežjih, na katerih je še posebej glasna Chrissy, ta brez dlake na jeziku pove, kaj si misli. Obe sta v zadnjem letu zaslužili 11,5 milijona dolarjev.

Karlie Kloss je letos zasedla drugo mesto. Foto: Getty Images

Ivan Bart, predsednik manekenske agencije IMG Models, ki zastopa večino manekenk z letošnjega seznama, je za Forbes povedal, kako so družbena omrežja danes ključnega pomena zanje.

"Profili na družbenih omrežjih so kot revija vašega življenja, zato je zelo pomembno, kako se predstavljaš. Če jih imaš, moraš imeti dobro razdelano vizijo," je še dodal.

Chrissy Teigen je predvsem zahvaljujoč aktivnosti na družbenih omrežjih osvojila tretje mesto. Foto: Getty Images

Seznam za las zgrešila Adriana Lima

Tudi četrto mesto ni osamljeno, saj ga z 10 milijoni zasedata Britanka Cara Delevingne in Brazilka Gisele Bündchen. Sledijo jima sestri Gigi (9,5 milijona) in Bella Hadid (8,5 milijona) ter Joan Smalls, ki je zaslužila prav toliko kot Bella. Na repu lestvice je letos z osmimi milijoni Nizozemka Doutzen Kroes.

Adriana se letos prvič po dolgih letih ni pojavila na seznamu. Foto: Getty Images

Seznam najbolje plačanih na svetu so za las zgrešile Adriana Lima, Ashley Graham in Liu Wen, ki so zaslužile nekaj manj kot osem milijonov. Adriana se je letos poslovila od šova Victoria's Secret, katerega del je bila dolgih 19 let.