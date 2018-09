V svet mode se prebija brat slavnih sester Hadid #foto

Potem ko sta sestri Bella in Gigi Hadid že postali prepoznavni imeni v svetu mode, se za to zdaj trudi tudi njun mlajši brat Anwar. Za zdaj mu kaže dobro, saj je skupaj s sestrama del newyorškega tedna mode, ki poteka te dni.

Anwar Hadid se je kot model prvič preizkusil pred tremi leti za revijo Nylon Magazine, čemur je sledila naslovnica revije Teen Vogue. Kmalu za tem je postal obraz znamke Hugo Boss in se po brvi newyorškega tedna mode prvič sprehodil februarja lani.

A zagotovo si bo letošnji jesenski teden mode v New Yorku zapomnil še toliko bolj, saj je bil del iste revije kot njegovi slavni sestri Gigi in Bella. Brat in sestri so predstavljali najnovejšo kolekcijo pomlad-poletje 2019 nepalsko-ameriškega oblikovalca Prabala Gurunga.

Na modni reviji Prabala Gurunga je nastopil s sestrama Bello (levo) in Gigi. Foto: Getty Images

Vse skupaj je iz prve vrste ponosno spremljala njihova mama Yolanda, ki se je s sprehodom svojih otrok po modni brvi pohvalila tudi na družbenih omrežjih. "Odlično je bilo videti vse moje tri otroke na eni modni reviji," je zapisala med zgodbami na Instagramu.

Gigi, Amwar in Bella so otroci Yolande Hadid, sicer zvezdnice šova The Real Housewives of Beverly Hills. Foto: Getty Images

Poleg 23-letne Gigi in 21-letne Belle, ki sta se že uveljavili v svetu mode in sta eni od najbolj iskanih manekenk na svetu, se je zdaj začel vzpenjati še Anwar. Po 19-letnem manekenu je po pisanju ameriških medijev vse več povpraševanja in, kot kaže, bo sledil starejšima sestrama.

Amwar na modni reviji znamke David Jones ob supermanekenki Karolini Kurkovi Foto: Getty Images

Anwar, Gigi in Bella so otroci palestinskega strokovnjaka za nepremičnine Mohameda Hadida ter nizozemske televizijske osebnosti in manekenke Yolande Hadid. Iz očetovega preteklega zakona imajo še dve starejši polsestri. Njihova mama Yolanda je v ZDA znana po šovu The Real Housewives of Beverly Hills.

