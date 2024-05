Rdeča preproga ponuja na filmskem festivalu v Cannesu raznovrstne stile, ki včasih napovejo tudi kakšen trend. Zvezdniki navdušujejo s stili francoske Riviere, ki jih nosijo tako na rdeči preprogi kot na tlakovanih ulicah tega čudovitega mesta v Franciji. Cannes velja za enega izmed najbolj luksuznih mest, v njem se vrstijo razkošni hoteli in restavracije, dolga peščena plaža, marina z najdražjimi čolni, jadrnicami in jahtami ter številne prireditve, ki privabljajo bogate. Svojo prepoznavnost pa je vsekakor pridobil tudi zaradi priredbe filmskega festivala, kjer se predstavijo mnogi zvezdniki in filmi. Letos je bila najtežje pričakovana premiera filma "Kinds of Kindness" Yorgosa Lanthimosa, ki se je odvijala 17. maja. Glavne zvezde filma so Emma Stone, Willem Dafoe in Jesse Plemons.

V nadaljevanju si lahko ogledate, s kakšnimi stajlingi so letos navdihovali zvezdniki.

Winnie Harlow Foto: Guliverimage

Bella Hadid Foto: Guliverimage

Selena Gomez Foto: Guliverimage Emma Stone Foto: Guliverimage

Demi Moore Foto: Guliverimage

Kelly Rutherford Foto: Guliverimage

Anya Taylor-Joy Foto: Guliverimage

Kylie Verzosa Foto: Guliverimage

Heidi Klum Foto: Guliverimage

Preberite še: