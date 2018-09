To je prvi Slovenec, ki je podpisal z znamko Calvin Klein #foto

Slovenski maneken Anej Sosič je pri 22 letih že delal za svetovno priznane znamke, kot so Valentino, Prada in D&G, pred kratkim pa je bogatemu življenjepisu dodal še eno, s katero se lahko pohvali kot prvi Slovenec. Podpisal je namreč pogodbo z znamko Calvin Klein.

Anej Sosič se z manekenstvom ukvarja že od svojega 15. leta, ko ga je odkril agent slovenske modne agencije. Leto pozneje se je preselil v Milano in vse odtlej je tujina njegovo glavno delovno okolje. Trenutno živi v Amsterdamu, delal in živel pa je že v Parizu, Londonu, New Yorku, Barceloni, pa tudi v Švici, Nemčiji in Aziji.

"Vedno se zelo dobro počutim v Parizu, saj tam je 'baziran' moj menedžer in posledično tam tudi dosti delam. Posebno mesto v mojem srcu pa ima tudi Milano, saj je to prvo mesto, kamor sem se preselil, ko sem bil tako rekoč še otrok, tako da sem iz te izkušnje največ odnesel," pravi in dodaja: "V mojem poklicu se nikoli ne ve, kam me bo zanesla pot, tako da se pustimo presenetiti."

Prvi Slovenec v Kleinovi družini

In pred kratkim ga je res doletelo lepo presenečenje, saj ga je pot zanesla do ene najbolj priznanih in priljubljenih znamk spodnjega perila, Calvin Klein. Zgodilo se je precej spontano, razlaga.

"Calvin Klein ima enega večjih evropskih sedežev v Amsterdamu in moj menedžer mi je uredil sestanek oziroma fitting z njimi. Kmalu za tem so me izbrali za manjšo kampanjo za nizozemski trg. Te slike so pozneje prišle tudi do ameriške pisarne, in ker sem jim bil zelo všeč so me takoj povabili v New York."

Na prvem sestanku v New Yorku so mu povedali, da je prvi Slovenec, ki ga imajo "v svoji družini", na kar je seveda ponosen, a ostaja skromen: "Vem, da je to odlična priložnost, ki mi lahko veliko prinese. Zavedam pa se, da je bilo treba tudi veliko vložiti in delo zagotovo še ni končano, če že, sem na začetku."

Z znamko Calvin Klein je za zdaj podpisal sodelovanje za dve letni sezoni, torej eno leto, njegove fotografije pa lahko uporabijo za kampanje, kataloge in lookbooke. Po vrnitvi v New York pa se delo z njimi nadaljuje.

Kot maneken izkusi stvari, ki jih sicer morda ne bi

Poleg znamke Calvin Klein ima Anej v svojem življenjepisu tudi delo z znamkami, kot so Balmain, Valentino, Prada, D&G in John Galliano, katerim je skupno to, da je delo zanje naporno, a hkrati tudi nepozabno, pojasni.

"Gre za ogromne projekte, kjer spoznaš veliko zanimivih ljudi, morda celo potuješ na drug konec sveta, tako da v večini so to zelo lepe izkušnje, za katere sem in bom vedno zelo hvaležen."

Zanje je delal kampanje, lookbooke in editoriale, pa tudi krajše modne filme. Vse to, združeno s potovanji, je lahko precej naporno, razlaga, a tudi zelo nagrajujoče. "Veliko prepotuješ in izkusiš stvari, ki jih običajno ne bi. Pred kratkim sem bil v New Yorku, pred tem v Barceloni, trenutno pa v Parizu, tako da imam kar precej dela, nad čimer se ne morem pritoževati."

Zanj skrbi nekdanji menedžer Naomi Campbell

Za to, da je ves čas zaposlen, skrbi njegov menedžer, ki je nekoč pomagal pri karieri supermanekenke Naomi Campbell, zato je v dobrih rokah, pove. "Imel sem zelo veliko srečo, da sem pred letom dni podpisal z izjemnim menedžerjem, ki mu lahko popolnoma zaupam."

Pred tem je večino dela dobil s pomočjo kastingov in je poprijel za katerokoli delo, ki mu je prišlo pod roke, zdaj pa je glede tega precej bolj selektiven. To si lahko privošči tudi zaradi vsestranskega videza. "Kar pomeni, da se lahko prelevim v zelo 'edgy, high fashion look' ali pa tudi v komercialen in veliko bolj 'množično priljubljen' videz."

