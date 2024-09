Slavna manekenka je z nastopom na reviji modne hiše Saint Laurent najavila svojo vrnitev, potem ko so jo zadnji dve leti pestile zdravstvene težave.

Na tednu mode v Parizu, kjer oblikovalci predstavljajo svoje vizije za pomlad in poletje 2025, je svojo kolekcijo pokazala tudi modna hiša Saint Laurent. Na reviji je največ pozornosti poželo dejstvo, da je bila ena od manekenk Bella Hadid, ki je bila zadnji dve leti odsotna z modnih brvi.

Bella Hadid ob prihodu v Pariz:

Sedemindvajsetletnica, ki so jo zaradi simetričnih potez obraza nekoč razglasili za najlepšo žensko na svetu, se je po modni brvi sprehodila v predimenzionirani poslovni obleki ter z minimalističnimi ličili in pričesko. Velika očala, ki jih je nosila, so bila nedvomen poklon legendarnemu oblikovalcu Yvesu Saintu Laurentu.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Bella Hadid je bila zadnji dve leti odsotna z modnih brvi. Lani je razkrila, da so jo zadnjih 15 let pestile različne zdravstvene težave zaradi okužbe z boreliozo. "Težko je opravljati ta poklic, ko se ob tem počutiš in si videti tako slabo," je pojasnila manekenka, ki se zdaj končno počuti bolje. Je tudi srečno zaljubljena, na letošnje valentinovo je razkrila, da je v zvezi z zvezdnikom rodea Adanom Banuelosom.