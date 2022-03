Zdaj obžaluje, da si je pri 14 letih dala popraviti nos

Bella Hadid je v preteklosti večkrat poudarjala, da si ni nikoli privoščila lepotnih popravkov, opazne spremembe svojega obraza pa je skozi leta pripisovala odraščanju.

Zdaj je v intervjuju za Vogue priznala, da je vendarle obiskala lepotnega kirurga. Kot je dejala, si je pri zgolj 14 letih dala popraviti nos, kar zdaj obžaluje. "Želim si, da bi obdržala nos, ki sem ga podedovala po svojih prednikih," je izjavila, "mislim, da bi 'zrasla vanj'."

25-letnica je sicer zanikala, da bi si od takrat privoščila še kakšen popravek. "Ljudje so prepričani, da sem si popolnoma spremenila obraz, ker obstaja neka fotografija iz mojih najstniških let, na kateri sem videti zabuhlo. Prepričana sem, da nihče zdaj ni videti tako, kot je bil videti pri 13 letih," je dejala in dodala, da si ni nikoli dala vbrizgati polnil: "Nimam nič proti njim, a to ni zame."

Spregovorila je tudi o tem, da se ji je od nekdaj zdelo, da je v senci svoje dobro leto starejše sestre, prav tako priljubljene manekenke Gigi Hadid.

Gigi in Bella Hadid leta 2015 Foto: Reuters

"Bila sem grša sestra. Temnolaska. Nisem bila tako 'kul' kot ona," je povzela izjave, ki naj bi jih slišala o njiju s sestro, "to so ljudje govorili o meni. In ko kaj takega slišiš pogosto, začneš to tudi verjeti. Vedno sem se spraševala, kaj s svojo nesamozavestjo, tesnobo, depresijo in slabo telesno samopodobo sploh počnem v tem poslu, a sem se skozi leta naučila pretvarjati."

