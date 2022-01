25-letna Bella Hadid je že pred tedni razkrila, da zaradi zahtevnega in stresnega poslovnega življenja trpi za anksioznostjo in depresijo, zdaj pa je še dodala, da se je s temi težavami spopadala tako, da je uživala alkohola. Manekenka je zaradi tega, ker je popolnoma izgubila nadzor nad svojih dejanj, pred šestimi meseci s pitjem prenehala.

"Alkohol mi je bil všeč, in prišlo je do točke, ko sem celo začela odpovedovati nočne izhode, za katere sem čutila, da jih ne bom mogla nadzorovati," je manekenka povedala za InStyle.

S sestro Gigi prešerno razposajeni na teniškem prvenstvu. Foto: Guliverimage

Prav tako je povedala, da je veliko težje dvignila kozarec, potem ko ji je zdravnik pokazal posnetek, ki razkriva učinke alkohola na možgane. Zdaj je javno napovedala, da namerava v prihodnosti ostati trezna.

"Ne čutim več potrebe po pitju, ker vem, kako bo to vplivalo name. Ob treh zjutraj se bom zbudila s strašno tesnobo in bom razmišljala o nečem, kar sem izrekla pred petimi leti, ko sem zaključila srednjo šolo," je priznala Hadidova.

V začetku tega meseca je Hadidova v intervjuju za WSJ spregovorila tudi o svojih bojih z duševnim zdravjem. Manekenka je priznala, da je imela pred časom nenavadno obdobje, ko ji je bil izziv celo stopiti iz hiše.

"Pomembno mi je bilo, da sem se naučila, da tudi če ljudje govorijo o meni in mojem slogu, da to ni pomembno, ker je to moj slog. Ko zjutraj zapustim hišo, pomislim: 'Ali me to osrečuje? Ali se ob tem dobro počutim? Ali se počutim tudi udobno?'" je iskreno spregovorila o tem v lanski objavi na Instagramu in še razkrila, da trpi za hudo obliko depresije in anksioznosti. "Da sem se lažje odpravila od doma, sem najprej zvrnila kozarček, s katerim sem si pomirila živce."

