Britanski časopis Sun je poročal, da je Paula Gascoigna v petek prijatelj našel polzavestnega na njegovem domu v Poolu v južni Angliji, zato so ga sprejeli na intenzivno nego. Stanje je bilo resno. Nato so ga premestili na redni oddelek. Boj z alkoholom in posledične resne zdravstvene težave že leta prevladujejo v življenju Gazze, kot Gascoigna v Angliji imenujejo navijači in mediji.

Gascoigne se že desetletja bori z odvisnostjo od alkohola in je trpel tudi za depresijo. Že med svojo igralsko kariero je veliko pil. "Na dan sem spil štiri steklenice viskija. Kako sem to prenesel? S kokainom!" je novembra 2011 dejal 57-kratni angleški reprezentant.

Paul Gascoigne leta 2016 Foto: Guliverimage Gascoigne je veljal za enega najboljših organizatorjev igre na svetu svoje generacije. Tri leve je popeljal do polfinala svetovnega prvenstva leta 1990 in evropskega prvenstva leta 1996.

Gascoigne je med drugim igral za Newcastle, Tottenham, kjer še vedno velja za klubsko legendo, in Lazio. Znan pa je bil tudi po svojih norčijah na igrišču in zunaj njega.

Preberite še: