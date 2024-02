Andrej Hofer priznal, da se je zaradi alkohola zdravil v psihiatrični bolnišnici #video

Hoferja številni poznajo kot voditelja v oddaji na RTV Slovenija Dobro jutro, od leta 2008 pa komentira tudi vsakoletni izbor za Pesem Evrovizije.

Zdravil se je v Idriji

Pred kratkim je bil gost v pogovorni oddaji VIP randi in Sandi na Radiu Robin, kjer je spregovoril o svojih težavah z alkoholom. Razkril je, da je moral leto in pol hoditi na srečanja v psihiatrično bolnišnico v Idriji.

"Na svetu nisem zato, da bi komu govoril, kakšen mora biti. Ali da bi drugi govorili meni. Ti poskrbi zase, jaz bom pa zase. Napeljal si na Idrijo, na psihiatrično bolnišnico. Leto in pol srečanj z ljudmi, ki so imeli zelo podobne stiske in zdravstvene težave. To je bolezen. Tam (v bolnišnici, op. p.) se da pomagati. Če imate težavo, to ni nobena sramota. Jaz sem jo imel in sem šel po pomoč," je priznal 51-letni Andrej Hofer.

Dodal je, da ta tema ni tabu: "Ponovno poudarjam, tudi ti lahko postaneš odvisen od alkohola. Nima smisla, da se slepiš, da se to tebi ne more zgoditi."

Poglejte, kaj je povedal:

Svojih težav z alkoholom se ne sramuje

V nadaljevanju ga je voditelj vprašal, kaj ga je pripeljalo do točke, da je moral poiskati pomoč. "Nikoli ni enoznačnega odgovora. Zdaj govorim teorijo, ki so nas jo naučili. Pri rehabilitaciji, ki je pri meni trajala leto in pol, lahko traja tudi tri ali pet let, odvisno, ni recepta in ni garancije," je pojasnil in dodal, da je zdaj trezen že tretje leto. "Vedno obstaja trikotnik. Na eni strani so geni in dedna zasnova, na drugi so družinsko in službeno okolje, na tretji pa alkohol. Ko se te tri točke povežejo, potem se zgodi, prej ne," je pojasnil razloge, zakaj pride do težav z alkoholom.

"To se ne zgodi zaradi stresa, utrujenosti ali ker te nekdo sili. To se zgodi zaradi teh treh stvari. In verjeli ali ne, razvija se tudi do 25 let. Pri meni je počilo pravi čas, da sem poiskal pomoč. Se pravi, nič se ni zgodilo. To ni sramota. Vsi smo krvavi pod kožo. Tudi jaz," je dodal.

Ravno zaradi te bolniške odsotnosti eno leto ni povezoval Evrovizije. "Več pa ne bom povedal, ker je to osebna zadeva," je sklenil Hofer.

Ljudi je strah, kaj bodo rekli drugi

Na vprašanje, ali mu vonj alkohola še zadiši, je odgovoril, da so ga na zdravljenju naučili, da se vonju alkohola izogibaš. "V psihiatrični bolnišnici ti ne dajo prisilnega jopiča, tako kot misli večina. Ta tema je zelo tabuizirana in ljudi je o tem strah govoriti. Strah jih je, kaj bodo rekli drugi," je pojasnil.

Danes se sicer začenja akcija 40 dni brez alkohola, ki jo organizira Slovenska karitas. Potekala bo do 30. marca. Slovenska karitas tako že 19. leto spodbuja k solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, nesreč in bolezni.

