Miha Šalehar o bitki z alkoholom: Trikrat na teden sem bil totalno nažgan

Kot je 48-letni Šalehar zapisal v knjigi, je izračunal, da je v 35 letih spil 36.400 pollitrskih steklenic piva in bil deset let pijan ali zmačkan.

Kot je 48-letni Šalehar zapisal v knjigi, je izračunal, da je v 35 letih spil 36.400 pollitrskih steklenic piva in bil deset let pijan ali zmačkan. Foto: Mediaspeed

Radijski voditelj Miha Šalehar se je po enoletnem premoru z oddajo Toplovod vrnil na Val 202, kjer bo opravljal delo občasnega honorarnega delavca. Posvetil se bo tudi podkastu Mihilizem, ki bo dostopen na spletni strani RTV Slovenija in bo objavljen dvakrat mesečno.

Pri Mladinski knjigi je pred kratkim izšla njegova knjiga z naslovom Notranji pir ali kako se prepiti do konca in podnaslovom Priročnik za rekreativne pivke in pivce z dvomi, v kateri je spregovoril o svojem več kot tridesetletnem boju z alkoholom. O alkoholu, ki mu je skoraj uničil družino, dolgi poti do treznosti in o tem, kakšno je njegovo življenje zdaj, ko je nehal piti, je spregovoril tudi v nedavnem intervjuju za Delo.

Pitju je prilagajal družinsko življenje

Kot je 48-letni Šalehar zapisal v knjigi, je alkohol prvič poskusil pri štirinajstih letih na šolskem izletu v Vrbo. Izračunal je, da je v 35 letih spil 36.400 pollitrskih steklenic piva in bil deset let pijan ali zmačkan. Odkrito je priznal tudi, da je pitju prilagajal družinsko življenje. Pil je po kolesarjenju, na družinskih piknikih, ob praznikih in celo na otroških rojstnih dneh. "Otroški rojstni dnevi so bili ene boljših žurk. Enkrat sem si na enem celo zvil nogo, ko sva s sosedom na smrt pijana skakala v daljavo," je priznal v intervjuju za Delo.

Dodal je, da je pitje alkohola močno vplivalo tudi na njegova otroka: "Starejšemu sinu sem prodajal vrednote, ki so bile pri meni totalno zlagane. Težil sem mu, naj ne kadi džojntov, sam pa sem bil trikrat na teden totalno nažgan. Žal je ponavljal moje napake, navlekel se je mojih vzorcev. Zanj sem nehal piti prepozno, za ta malo pa mogoče še dovolj zgodaj."

Kot je Šalehar povedal v intervjuju za Delo, mu gre danes super, a se še privaja, "ker gre za proces, ki ni dovršen". Foto: Bojan Puhek

Vedno je imel občutek, da je motor zabave

Da preneha piti alkohol, se je dokončno odločil 15. avgusta 2021. Kot je povedal, je bil ponedeljek zjutraj in bil je v Mariboru, a ni bil dovolj trezen, da bi se pripeljal domov. Pred tem je že večkrat pomislil na to, a se je kar pet let spraševal, kaj sploh narediti. Preizkušal je vse mogoče načine "moderiranja pitja": "Pil sem samo špricer, čakal do četrtka … Še prej sem imel obdobje, ko sem pil samo enkrat na teden, ampak takrat sem spil vse, kar ni bilo prišraufano. Vsak teden sem si nakopal tako zastrupitev, da sem k sebi prihajal tri dni."

Pri opustitvi alkohola ga je najbolj skrbelo to, kako se bo sploh lahko družil, saj je imel vedno občutek, da je motor zabave. "Prej sem se ljudem, ki niso pili, izogibal kot hudič križa, zdelo se mi je, da nimajo življenja, in nisem vedel, kaj naj počnem z njimi. Na pijači sem na polovici njihovega edinega piva sam pil že tretje, potem pa ob njihovi kokakoli nisem želel naročiti četrtega. Imel sem slabo vest. Zdaj sem odkril nove dimenzije druženja," je izpostavil Šalehar in dodal, da je zdaj sprejel, da mu ni treba biti vedno motor zabave, imeti "polnega gobca domislic" in da morajo ljudje, ki so mu blizu, sprejeti, "da sem kdaj pač puščoba".

Kot je povedal, mu gre danes super, a se še privaja, "ker gre za proces, ki ni dovršen". "Nikoli nisem radikalno rekel, da ne bom več pil, ampak pred dvema letoma sem prvič poskusil živeti brez alkohola. Lahko povem, da so to precej nori eksperimenti," je pojasnil in sklenil, da je alkoholu pravzaprav hvaležen: "Brez njega ne bi bil, kjer sem, in vse skupaj jemljem kot šolo življenja. Ne bi želel biti spet star 14 in se odločiti drugače, zdi se mi, da se je ta bazen pira moral zgoditi. Alkohol mi je pomagal preživeti. Alkohol mi je pomagal biti odprt, glasen, pameten, seksi, gobčen in kar je še tega. Pojma nimam, kako bi brez njega sploh speljal."

Radijski voditelj Miha Šalehar se je po enoletnem premoru z oddajo Toplovodi vrnil na Val 202, kjer bo opravljal delo občasnega honorarnega delavca. Foto: Bor Slana/STA

Preberite tudi: