Igralec Matjaž Javšnik razkril, da se je za las izognil smrti

Igralec Matjaž Javšnik bo novembra dopolnil 53 let in v istem mesecu s predstavo Ja, pa ka si ti nor zaznamoval že 30 let nastopanja na večjih slovenskih odrih. Foto: Mediaspeed

Kot je v pogovoru za revijo Jano razkril igralec Matjaž Javšnik, je bil razlog za njegov srčni infarkt, po katerem so ga komaj rešili, predvsem stres, saj že trideset let drvi iz projekta v projekt, vstaja ob petih zjutraj in domov prihaja ob enih ali dveh ponoči. "Dvajset let imam tudi že sladkorno bolezen, ki mi je najedla žile. Zraven je bil še velik adrenalin in vse je privedlo do močnega srčnega infarkta," je povedal za omenjeno revijo.

Srčni infarkt ga je zadel doma po predstavi

V pogovoru je povedal, da ga je srčni infarkt zadel doma, potem ko je prišel s predstave, s katere ga je pripeljala žena. Že v avtomobilu je v prsnem košu začutil močno bolečino. Po srčnem napadu ga je kmalu našla žena in naslednjih 15 dni je preživel na intenzivnem kardiooddelku v UKC, kjer so mu po reakciji odpovedala še jetra in ledvici.

Matjaž Javšnik letos na predpremieri enega od dokumentarnih filmov Foto: Mediaspeed

Počasi se vrača, a potrebuje čas in prilagoditev aktivnosti

Kot je dodal igralec, je naše zdravstvo vrhunsko, sploh če gre za smrtno nevarne zaplete. "Pada pa kakovost in čakalne vrste z vsakim nadstropjem, ko greš nižje," je še povedal.

Javšnik je povedal, da se počasi vrača, saj se telo postavlja na novo, za to pa sta potrebna čas in prilagoditev aktivnosti.

Že kot otrok je bil hudo bolan

Igralec, ki bo novembra s predstavo Ja, pa ka si ti nor zaznamoval že 30 let nastopanja v večjih slovenskih dvoranah, je povedal še, da ga soočenje s smrtjo ni spremenilo, saj je bil "rojen v boju s smrtjo" in že kot otrok veliko bolan. Bilo je tako hudo, da so zdravniki njegovi mami rekli, naj samo moli zanj. "Sem nenehno soočen s smrtjo in se je ne bojim. Dojemam jo kot prehod," je še povedal za omenjeno revijo in dodal, da je v igri tombole dobil glavni dobitek, zdaj pa igra podaljške in je, čeprav je bilo to obdobje bolj kot zanj stresno za njegovo družino, pred novim ciklom.

Javšnik je sicer zaigral v številnih filmih, med drugim V leru, Marmeladi in Na svoji Vesni, nastopil pa je tudi v več televizijskih serijah.

