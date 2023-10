Igralec večerjal z dobro prijateljico svoje bivše #foto

Igralca Bradleyja Cooperja so pred dnevi opazili v družbi ene najlepših svetovno znanih manekenk Gigi Hadid, ki so jo dalj časa sicer povezovali s Cooperjevem igralskim kolegom Leonardom DiCapriem.

Oseminštiridesetletni Cooper in 28-letna Hadidova sta minuli četrtek skupaj večerjala v italijanski restavraciji Via Carota v New Yorku. Ob odhodu so ju opazili fotografi in ugotovili, da sta se iz restavracije odpeljala v istem avtomobilu.

Gigi Hadid in Bradley Cooper ob odhodu iz newyorške restavracije Via Carota Foto: Profimedia

Več mesecev se je dobivala z Leonardom DiCaprijem

Manekenko Gigi Hadid so več mesecev sicer povezovali z Leonardom DiCaprijem, s katerim pa svojega razmerja nista obešala na veliki zvon. "Odnos Gigi in Lea je prijateljski, spogledljiv in skromen. Vidita se, ko se lahko, in se družita, ko to obema ustreza, ampak Gigi daje prednost svoji hčerki in službi," je pred meseci za Entertainment Tonight povedal vir blizu para. Hadidova ima namreč triletno hčer Khai, ki se ji je rodila v razmerju z glasbenikom Zaynom Malikom.

Gigi Hadid so več mesecev povezovali z Leonardom DiCapriem, s katerim svojega razmerja nista obešala na veliki zvon. Foto: Profimedia

Z bivšo partnerko skupaj v Benetkah

Bradley Cooper je bil med letoma 2015 in 2019 v razmerju z rusko manekenko Irino Shayk, s katero ima šestletno hčer Leo. Pred kratkim sta se skupaj udeležila tudi slovitega filmskega festivala v Benetkah. Shaykova je sicer dobra prijateljica Hadidove, skupaj sta namreč sodelovali na številnih modnih revijah, med drugim tudi za modno znamko Victoria's Secret.

Sedemintridesetletno rusko manekenko pa že dalj časa povezujejo s pred kratkim ločenim zvezdnikom ameriškega nogometa Tomom Bradyjem, ki je marca lani sporočil, da se po 13 letih zakona ločuje od brazilske manekenke Gisele Bundchen.

Gigi Hadid in Irina Shayk sta že več let dobri prijateljici. Skupaj sta namreč sodelovali na številnih modnih revijah, med drugim tudi za modno znamko Victoria's Secret. Foto: Profimedia

Preberite tudi: