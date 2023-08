Presenečenje: zvezdnik vendarle v Benetkah, prišel je v družbi bivše #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bradley Cooper in Irina Shayk v Benetkah

Bradley Cooper in Irina Shayk v Benetkah Foto: Profimedia

V Benetkah se začenja sloviti filmski festival, na katerem pa zaradi hollywoodske stavke scenaristov in igralcev letos ne pričakujejo toliko zvezdniških obrazov, kot se jih tam gnete sicer. Kljub napovedim, da ga na festivalu ne bo, pa se je v Benetkah nepričakovano pojavil igralec Bradley Cooper, čigar film Maestro o dirigentu in skladatelju Leonardu Bernsteinu bodo na festivalu prikazali v tekmovalnem programu.

Cooperja so paparaci v Benetkah ujeli med vožnjo v vodnem taksiju, družbo pa so mu delale nekdanja partnerica, manekenka Irina Shayk, njuna hči Lea de Seine in Cooperjeva mama Gloria.

Foto: Profimedia

Bradley Cooper in Irina Shayk sta bila v zvezi med letoma 2015 in 2019, hči se jima je rodila leta 2017. Kljub razhodu sta ostala v dobrih odnosih, sicer pa njo v zadnjem času povezujejo z zvezdnikom ameriškega nogometa Tomom Bradyjem. Ta naj bi bil do manekenkinega prijateljstva z očetom njenega otroka zelo razumevajoč, je poročal Daily Mail, saj je v podobnem položaju tudi sam, odkar se je ločil od manekenke Gisele Bündchen, s katero ima dva otroka.

