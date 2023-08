Filmski festival v Benetkah: Letos manj zvezdnikov in več škandala

Na beneškem otoku Lido se začenja jubilejna, 80. izdaja mednarodnega filmskega festivala, na kateri zaradi stavke hollywoodskih scenaristov in igralcev ne bo toliko zvezdniških obrazov, bosta pa pozornost brez dvoma vzbujala filma kontroverznih režiserjev Romana Polanskega in Woodyja Allena.

Beneški filmski festival že leta velja za uradni začetek oskarjevskih kampanj, saj dobitniki zlatih levov, ki jih podeljujejo v Benetkah, nemudoma postanejo tudi favoriti za hollywoodske zlate kipce.

Letošnje dogajanje na beneški rdeči preprogi pa bo precej drugačno oziroma okrnjeno, saj največjih zvezdnikov zaradi hollywoodske stavke scenaristov in igralcev ne bo. Pravila stavke namreč članom igralskega sindikata SAG-AFTRA preprečujejo večino promocijskih dejavnosti.

V Benetkah tako ne bo igralke Emme Stone, ki ima glavno vlogo v Nesrečnih bitjih (Poor Things), filmu režiserja Yorgosa Lanthimosa, prav tako ne bo Bradleyja Cooperja, ki v filmu Maestro igra legendarnega dirigenta in skladatelja Leonarda Bernsteina.

Foto: Reuters

Po drugi strani bi v Benetke lahko prišla Adam Driver in Penelope Cruz, ker njun film Ferrari ni bil posnet pod okriljem velikih studiov, a za zdaj še ni jasno, ali se bosta dejansko pojavila na Lidu.

Med težje pričakovanimi filmi je tudi Priscilla, biografija žene Elvisa Presleyja, pod katero se podpisuje režiserka Sophia Coppola, in The Killer. Z zadnjim se režiser David Fincher v Benetke vrača več kot 20 let po tem, ko je občinstvo tam izžvižgalo njegov Klub golih pesti (The Fight Club), ki je nato pri občinstvu dosegel kultni status.

Na čelu žirije Damien Chazelle

Žiriji glavnega tekmovalnega programa bo predsedoval režiser filmov Ritem norosti, Dežela La La in Babylon Damien Chazelle. Ob njem so v žiriji še novozelandska filmska ustvarjalka Jane Campion, ameriška režiserka in producentka dokumentarnih filmov Laura Poitras, britansko-irski dramatik in filmski ustvarjalec Martin McDonagh, francoska filmska ustvarjalka Mia Hansen-Löve, palestinski filmski in gledališki igralec Saleh Bakri, italijanski režiser, skladatelj in producent Gabriele Mainetti, argentinski scenarist in režiser Santiago Mitre in hongkonško-tajvanska igralka Shu Qi.

Direktor festivala Alberto Barbera in italijanska igralka Caterina Murino, ki bo vodila otvoritveno slovesnost. Foto: Reuters

Namesto odsotnih filmskih zvezdnikov pa bosta večino pozornosti najverjetneje odnesla režiserja Woody Allen in Roman Polanski oziroma njuna nova filma, ki sicer ne bosta prikazana v tekmovalnem delu programa.

Hollywood je Woodyju Allenu, nekoč svojemu ljubljencu, hrbet obrnil v zadnjih letih po obtožbah, da naj bi v 90. letih prejšnjega stoletja spolno zlorabil svojo sedemletno posvojeno hčer. Režiser je obtožbe, ki jih je kot prva izpostavila njegova tedanja partnerka Mia Farrow, ves čas zavračal. Prav tako so ga obtožb oprostili po dveh ločenih preiskavah.

Proti Polanskemu medtem v ZDA že več kot 40 let poteka sodni postopek zaradi spolne zlorabe takrat 13-letne Samanthe Geimer. Polanski je sicer priznal nedovoljen spolni odnos z mladoletnico, a pred izrekom sodbe je pobegnil v Evropo. Od takrat večinoma živi v Franciji in se izogiba državam, ki imajo z ZDA sklenjen sporazum o izročitvi. V Benetke ga po besedah festivalskih predstavnikov ne bo.

