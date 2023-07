Na počitnicah aretirali eno od najslavnejših manekenk na svetu

Slavna manekenka Gigi Hadid se bo počitnic na rajskih Kajmanskih otokih še dolgo spominjala. Tja se je odpravila s prijateljicami, iz New Yorka so letele z zasebnim letalom, ob prihodu na Kajmanske otoke pa so med pregledom na letališču v njeni prtljagi našli marihuano ter pripomočke za njeno uživanje, zaradi česar so 28-letno manekenko aretirali.

"Količina najdene marihuane je bila razmeroma majhna in je bila verjetno namenjena osebni rabi," so poročali lokalni mediji in dodali, da so na podobno najdbo naleteli tudi v prtljagi ene od manekenkinih prijateljic, ki so jo prav tako aretirali.

Policija je obe dekleti kmalu izpustila iz pripora, dva dni pozneje sta na sodišču obe priznali krivdo in dobili po tisoč dolarjev (890 evrov) globe. "Pri sebi je imela marihuano, ki jo je z zdravniškim izvidom zakonito kupila v New Yorku," so za revijo People izjavili predstavniki Gigi Hadid, "uživanje v zdravstvene namene pa je od leta 2017 zakonito tudi na Kajmanskih otokih."

Da je ta pripetljaj ni pretirano vznemiril, je manekenka pokazala na Instagramu, kjer je objavila niz utrinkov s počitnic in ob njih zapisala: "Konec dober, vse dobro."

