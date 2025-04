Organizatorji dogodka so opozorili, da se mandat trenutne koalicije izteka, zato je ključno hitro in premišljeno ukrepanje. "Zagotoviti moramo spremembe, ki bodo primerne za današnji čas in družbo ter bodo ponudile rešitve za težave, nastale v zadnjih desetletjih zaradi prohibicije," so zapisali v sporočilu za javnost.

Po informacijah STA so zakonske rešitve za osebno rabo konoplje v pripravi, v prihodnjem tednu bo potekalo koalicijsko usklajevanje.

"Ne glede na to, ali ste privrženci desnice, levice ali nobene od teh, ostaja dejstvo: vsaka ureditev konoplje bo boljša od obstoječe prohibicije, ki bolj spominja na srednji vek kot na 21. stoletje," so prepričani organizatorji.

Marihuana Marš opozarja na družbene, ekonomske in zdravstvene težave, ki so posledica prohibicije konoplje kot prevladujoče oblike regulative na področju prepovedanih drog. Shod je namenjen izobraževanju, informiranju in protestiranju proti škodljivim politikam na področju konoplje, navajajo organizatorji.

Legalizacija in regulacija

Letošnji Marihuana Marš bo potekal od 14. do 22. ure, tam pa bodo spregovorili podpredsednica Gibanja Svoboda ter poslanka Sara Žibrat, ustanovitelj in direktor Mednarodne poslovne konference o konoplji Alex Rogers in vodja političnega shoda Marihuana Marš Matej Svetina.

Dogodka se bodo udeležili tudi v zunajparlamentarni stranki Zeleni Slovenije, kjer podpirajo Marihuana marš. "Zeleni Slovenije že dolgo opozarjamo na neučinkovitost trenutne zakonodaje in škodljive učinke prohibicije. Podpiramo legalizacijo in regulacijo konoplje, ki mora temeljiti na znanstvenih dognanjih, zaščiti zdravja in človekovih pravicah," so v stranki zapisali v sporočilu za javnost.

Na lanskem Marihuana Maršu se je po navedbah organizatorjev zbralo več tisoč podpornikov, kar po njihovih navedbah jasno kaže na naraščajočo podporo legalizaciji konoplje, večji javni interes in aktivno protestiranje zagovornikov.