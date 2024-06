Volivci so na nedeljskem glasovanju pritrdilno odgovorili na vsa štiri referendumska vprašanja, a ne na vsa enako prepričljivo. Najtesnejši je bil izid referenduma o rabi konoplje za osebno rabo, kjer so proti glasovali v skoraj tretjini volilnih okrajev po državi.

Najprepričljivejše so volivci podprli uvedbo preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah. Na referendumsko vprašanje so volivci odgovorili pritrdilno v vseh volilnih enotah in vseh 88 volilnih okrajih. Največji delež volivcev (74,51 odstotka) je za glasoval v volilni enoti Ljubljana Center, ki zajema velik del Ljubljane in številne okoliške občine, med posameznimi okraji pa izstopa Ljubljana Center (83,25 odstotka), ki zajema to, kar si predstavljamo kot center Ljubljane. Največ volivcev pa preferenčnemu glasu nasprotuje v okraju Ribnica - Dobrepolje (43,48).

Za osebno rabo konoplje v šestih od osmih volilnih enot

Volivci so bili precej enotni tudi pri vprašanju o rabi konoplje v medicinske namene, saj so v vseh volilnih enotah in okrajih glasovali za. Največjo podporo je referendumsko vprašanje dobilo v volilni enoti Maribor, kjer je za glasovalo 69,41 odstotka volivcev, med okraji pa z več kot 76-odstotno podporo izstopajo okraji Bežigrad 2, Šiška 1 in Koper 1. Po najnižji podpori pa znova izstopa okraj Ribnica - Dobrepolje, kjer je za glasovalo 52,37 odstotka volivcev.

Drugačno sliko pa kažejo izidi referenduma o rabi konoplje za omejeno osebno rabo, ki so bili med vsemi tudi najtesnejši. Zagovorniki so slavili v šestih volilnih enotah, v dveh (Ljubljana Bežigrad in Kranj) pa je večina volivcev glasovala proti. V kranjski enoti je proti glasovalo 51,22 odstotka volivcev, v enoti Ljubljana Bežigrad pa 50,5 odstotka.

Glasovanje je bilo raznoliko tudi po posameznih volilnih okrajih. Volivci so za glasovali v 60 okrajih, v 28 pa so se izrekli proti. Po podpori referendumskemu vprašanju izstopa okraj Koper 2, kjer je za glasovalo 60,08 odstotka volivcev. Na največje nasprotovanje je možnost legalizacije konoplje znova naletela v okraju Ribnica - Dobrepolje (61,86 odstotka). Več kot 60 odstotkov volivcev pa je proti glasovalo še v Ajdovščini in okraju Škofja Loka 2.

V Ajdovščini, Ribnici in Škofji Loki večina proti evtanaziji

Za zakonsko ureditev pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je na posvetovalnem referendumu izreklo 54,84 odstotka volivcev. Večinsko so za glasovali v vseh volilnih enotah, najprepričljivejše v volilni enoti Maribor, kjer so zabeležili 58,38-odstotno podporo.

Proti pa so se izrekli v 18 volilnih okrajih. Več kot 60-odstotkov volivk in volivcev je bilo proti v volilnih okrajih Ajdovščina (62,68 odstotka), Ribnica - Dobrepolje (62,52 odstotka) in Škofja Loka 2 (61,5 odstotka). Med okraji z najvišjo podporo je bilo več ljubljanskih in mariborskih volilnih okrajev, volilni okraji na Obali in volilni okraj Hrastnik - Trbovlje. Z največ, skoraj 70 odstotki glasov (69,78 odstotka), so ureditev pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja podprli v volilnem okraju Koper 1.