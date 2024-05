"Kdor bo dal svoj glas življenju, ima v cerkvi kaj iskati; kdor pa bo glasoval za smrt, pa naj v prihodnje ostane kar doma," je Štumpf zapisal v pismu, ki so ga objavili na spletni strani Katoliške cerkve.

"Referendum o evtanaziji in legalizaciji marihuane je nastavljena igra, ki jo je država vsilila ljudem in se tako otresla velike moralne odgovornosti," je zapisal, ob tem pa državi očital, da "dobro ve, da gre za boj med življenjem in smrtjo".

Štumpf: Nemogoče je ostati nevtralen

"Kdo bo zmagal? Veliko bo odvisno tudi od udeležbe kristjanov. Nemogoče je ostati nevtralen. Kdor bo ostal doma, pomeni, da navija za smrt. Če nam je vseeno, ali bo zmagalo življenje ali smrt, pomeni, da nas preprosto ni," je dodal.

Po njegovih besedah "država v boj proti življenju pošilja zdravnike", sama pa se spreminja v "poligon smrti".

SŠK zapisala, da ne gre za njihovo izjavo

V Slovenski škofovski konferenci (SŠK) so za STA zapisali, da je izjava škofa Štumpfa na njihovi spletni strani poobjavljena, kar je redna praksa, in da ne gre za izjavo SŠK. Slovenski škofje bodo izjavo podali v prihodnjih dneh.

Volivci bodo 9. junija na posvetovalnih referendumih odločali tudi o tem, ali naj se v zakonodaji uredi pravica do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ter o gojenju in predelavi konoplje v medicinske namene in gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo.