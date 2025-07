Prikaz nasprotnih dejstev

Avtor Gašper Lubej je v spletnem članku z naslovom "Na poslanskih klopeh posvetovalni referendum o obrambnih izdatkih" zapisal: "Po vročih razpravah o obrambnih izdatkih v vladni koaliciji, ki jih je sprožila zaveza predsednika vlade Roberta Goloba o povišanju obrambnih izdatkov na vrhu NATA, bo o tej temi razpravljal tudi državni zbor."

Trditev spletnega portala Siol, da gre pri povišanju obrambnih izdatkov za zvezo Nato za t.i. "Golobovo zavezo" je zavajajoča.

Premier dr. Golob je po zaključku formalnega zasedanja Severnoatlantskega sveta na ravni voditeljev zavezniških držav podal naslednjo izjavo:

"Kot sem v preteklosti že večkrat dejal, je edina že sprejeta zaveza za Slovenijo sprejeta Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, ki jo je potrdil Državni zbor pred dvema tednoma. To je zaveza, da bomo letos za obrambne izdatke namenili dva odstotka BDP. To bomo postopoma dvigovali po 0,2 odstotka letno do leta 2030, ko bomo dosegli tri odstotke izdatkov za obrambne namene, skladno z metodologijo NATA iz leta 2018."

Izjavo premiera dr. Goloba je kabinet predsednika vlade medijem posredoval 25. junija 2025. Avtor spletnega članka izjave predsednika vlade dr. Roberta Goloba pri pisanju članka ni upošteval, kjer je jasno navedeno kaj je edina že sprejeta zaveza za Slovenijo.

Z lepimi pozdravi, Petra Aršič, državna sekretarka za strateško komuniciranje