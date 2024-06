Referendumi: Volivci večinsko za pri vseh štirih vprašanjih

Po glavnini preštetih glasov kaže, da so se volivci na včerajšnjih posvetovalnih referendumih večinsko izrekli za pri vseh štirih referendumskih vprašanjih. Najbolj prepričljivo so podprli uvedbo preferenčnega glasu na volitvah v DZ, jasna je bila tudi odločitev o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ter glede medicinske uporabe konoplje, najbolj na tesno pa je šlo pri vprašanju glede uporabe konoplje za omejeno osebno rabo, kažejo podatki Državne volilne komisije po preštetju več kot 99 odstotkov glasovnic.

Pravico pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je podprlo 54,80 odstotka volivcev, proti jih je bilo 45,20 odstotka. Za uvedbo preferenčnega glasu na volitvah v DZ se je zavzelo 70,78 odstotka volivcev, proti jih je glasovalo 29,22 odstotka.

Na referendumu o gojenju in predelavi konoplje v medicinske namene je za glasovalo 66,61 odstotka, proti pa 33,39 odstotka. Na referendumu o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo pa je za glasovalo 51,51 odstotka volivcev, proti 48,49 odstotka, še kažejo delni in neuradni izidi.

Direktor službe Državne volilne komisije (DVK) Igor Zorčič je pojasnil, da je preštevanje glasovnic potekalo počasneje, kot so predvidevali, saj so moralo volilne komisije vnašati izide za štiri referendumske vprašanja in evropske volitve.

