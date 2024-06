Premier Golob: Zmaga bo visoka volilna udeležba #video

Predsednik vlade in prvak Svobode Robert Golob je ob oddaji glasu na volitvah poslancev v Evropski parlament in treh posvetovalnih referendumih v Ljubljani poudaril, da bo največja zmaga visoka volilna udeležba. "To je tisto, kar največ šteje, vse ostalo je volja volivcev, mi jo bomo spoštovali," je dejal. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je ob oddaji glasu izrazila upanje, da bi se danes večina Slovencev odpravila na volišča.

Premier Robert Golob je sicer v izjavi po glasovanju pozdravil dosedanjo volilno udeležbo tako na predčasnem glasovanju kot tudi v današnjih dopoldanskih urah. Prepričan je, da slednje kaže, da se ljudje vedno bolj zavedajo, kako pomembne so evropske volitve, kdo Slovenijo predstavlja v Evropskem parlamentu ter da si želijo, da jih tam predstavlja pravi obraz.

Kljub današnjemu sončnemu vremenu si Golob želi, da bi ljudje v nadaljevanju volilne nedelje še prihajali na volišča in da bo volilna udeležba ob koncu dneva temu ustrezno visoka.

Golob, ki je svoj glas oddal na volišču omnia, je, kot je dejal, tokrat svoj glas prvič oddal v Ljubljani. Preostanek volilnega dne bo preživel v družbi, zvečer pa bodo v Svobodi pričakali rezultate.

Klakočar Zupančič pa bo, kot je dejala ob oddaji glasu, preostanek današnjega volilnega dne preživela z družino, večerno razglasitev rezultatov pa spremljala prek televizijskih ekranov.

Svoj glas je v Šentilju pri Velenju oddal tudi prvak SDS Janez Janša. Kot je pojasnil, "smo šli letos na evropske volitve, ki niso samo evropske volitve, ampak tudi odločanje o referendumih". "To je zdaj postala legitimna praksa in se lahko na to navadimo, lahko se pritožujemo ali pa nam to ni všeč. Nam to ni bilo všeč, ampak to je zdaj dejstvo, kar seveda pomeni, da bo posledično najbrž tudi višja volilna udeležba v prihodnje, kar je kolateralna škoda, ki je dobra," je pristavil.