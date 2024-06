Kdo so novi evropski poslanci?

Glede na do zdaj preštete glasove so novi evropski poslanci iz Slovenije:

Foto: Ana Kovač ROMANA TOMC (SDS) Romana Tomc je rojena leta 1965 v Ljubljani. Leta 1994 je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in več let delovala na področju gospodarstva in financ. Skoraj desetletje je bila zaposlena na Gospodarski zbornici Slovenije. Med drugim je bila sekretarka Združenja podjetnikov Slovenije, sekretarka Združenja računovodskih servisov in sekretarka Strokovnega sveta za davčno-finančna vprašanja. Svojo poklicno pot je nadaljevala kot vodja oddelka za ekonomske zadeve na Združenju delodajalcev Slovenije. Od začetka leta 2007 je vodila direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, leto pozneje jo je vlada Republike Slovenije imenovala za državno sekretarko na istem ministrstvu. Tri leta zatem je vodila Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Na volitvah v državni zbor leta 2011 je bila na listi SDS izvoljena za poslanko in bila do leta 2014 tudi njegova podpredsednica. Na volitvah v Evropski parlament leta 2014 in znova leta 2019 je bila na listi stranke SDS izvoljena v Evropski parlament, kjer je članica poslanske skupine Evropske ljudske stranke. V mandatu 2019 – 2024 je tudi vodja slovenske delegacije Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. V vmesnem času, leta 2017, je neuspešno kandidirala za predsednico republike.

Milan Zver se je rodil leta 1962 v Ljubljani. Leta 1987 je diplomiral na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo na ljubljanski univerzi in se kot mladi raziskovalec zaposlil na isti fakulteti ter vpisal magistrski študij. Tam je leta 1998 tudi doktoriral. Nato je bil 1999 habilitiran kot visokošolski učitelj za področje družboslovja in istega leta postal predavatelj in nosilec predmeta sociologija na visokošolskem in univerzitetnem programu na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.Leta 2004 je bil na listi Slovenske demokratske stranke izvoljen za poslanca v državnem zboru Republike Slovenije in še isto leto imenovan na mesto ministra za šolstvo in šport v osmi vladi Republike Slovenije. Leta 2012 je na listi SDS kandidiral na predsedniških volitvah, na katerih se ni uvrstil v drugi krog, trenutno pa je že tretji mandat poslanec v Evropskem parlamentu, kamor je bil prvič izvoljen na evropskih volitvah leta 2009.V poslanski skupini Evropske ljudske stranke je od leta 2009 vodja slovenske delegacije. V mandatu 2014–2019 je član odbora za kulturo in izobraževanje, član posebnega odbora o terorizmu, član delegacije za odnose z Združenimi državami Amerike in nadomestni član odbora za regionalni razvoj.

Branko Grims je bil leta 1962 rojen v Kranju. Je magister politoloških znanosti in univerzitetni diplomirani inženir geologije. Kot ustanovni član in poslanec Slovenske demokratske stranke je bil član prve demokratično izvoljene skupščine Republike Slovenije. Od leta 1990 do 1994 je bil član občinskega izvršnega sveta in skupščine Mestne občine Kranj, nato od leta 1993 do 1995 glavni tajnik stranke, od leta 1997 do 2002 član državnega sveta, od leta 2002 do 2004 strokovni sodelavec poslanske skupine stranke SDS, od leta 2004 dalje pa je neprekinjeno zaposlen kot poslanec SDS v državnem zboru Republike Slovenije.V prvem mandatu je postal predsednik odbora za kulturo, šolstvo in šport, dva mandata je bil vodja delegacije Republike Slovenije v NATO, član zunanjepolitičnega odbora in ustavne komisije, v mandatu 2008–2011 je bil predsednik parlamentarnega odbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj, v mandatu 2011–2014 predsednik odbora za pravosodje, v zadnjem poslanskem mandatu pa je opravljal funkcijo predsednika komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb in bil član odbora za pravosodje, odbora za zunanjo politiko in ustavne komisije.

Zala Tomašič je rojena leta 1995. Po končani Škofijski gimnaziji v Šentvidu je odšla na študij v Iowo v ZDA, kjer je na Grinnell College študirala politologijo in ekonomijo. Med študijem je opravljala pripravništvo v ameriškem senatu v Washingtonu, D.C. pri senatorju Chucku Grassleyu (R-IA) in se po končanem dodiplomskem študiju preselila v Bruselj. Tam je opravljala pripravništvo pri "think tanku" Evropske Ljudske Stranke (EPP) Martens Centru, nato pa štiri mesece delala na projektu Evropske Komisije (European Development Days).Decembra 2020 je magistrirala na svetovno znanem oddelku za vojne študije na King's College v Londonu, v začetku leta 2021 pa se je zaposlila na projektu predsedovanja Slovenije Svetu EU v Bruslju, kjer je delala v ekipi za odnose z Evropskim parlamentom. V začetku leta 2022 se je preselila nazaj v Slovenijo in se zaposlila v državnem zboru, kjer dela v poslanski skupini SDS. V začetku leta 2023 je postala tudi mednarodna sekretarka Slovenske demokratske mladine ter začela voditi pogovorno oddajo Signal na Nova24TV.

Foto: Siol.net

Vladimir Prebilič se je rodil leta 1974. Diplomiral je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na programu zgodovina in geografija. Magistriral je leta 2001 na Fakulteti za družbene vede, kjer je leta 2004 tudi doktoriral s področja obramboslovja. Med leti 2007 in 2011 je bil predstojnik Katedre za obramboslovje, danes pa ob funkciji kočevskega župana opravlja delo izrednega profesorja, prav tako na Fakulteti za družbene vede, kjer predava vsebine vojaške zgodovine, geopolitike, obramboslovne geografije in evropske varnosti. V lokalni politiki aktivno deluje že vrsto let: Med leti 2002 in 2006 kot občinski svetnik in predsednik Odbora za finance in gospodarstvo v občini Kočevje, od 2003 do 2006 pa je opravljal funkcijo podžupana.

Leta 2010 je prvič kandidiral za župana občine Kočevje in bil izvoljen v drugem krogu. Leta 2018 se je na lokalne volitve podal tretjič in bil izvoljen v prvem krogu z visoko podporo volivk in volivcev, prav tako tudi v letu 2022, s svojo listo pa je dobil tudi večino v občinskem svetu občine Kočevje. Je predsedujoči Skupnosti občin Slovenije, član Vzhodne kohezijske regije kot predstavnik jugovzhodne Slovenije, vodja slovenske delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope (Kongresu) in predsedujoči drugi največji politični skupini socialistov zelenih in naprednih demokratov. Obenem je tudi redni predavatelj Kongresa za spodbujanje razvoja demokracije na lokalni ravni ter etičnega ravnanja lokalnih funkcionarjev in boja proti korupciji. Aktivno je deloval tudi v državni politiki. V letih med 2006 in 2008 je bil osebni svetovalec predsednika stranke SD Boruta Pahorja za področje notranjih zadev, med leti 2008 in 2011 pa je sodeloval z Uradom predsednika RS Danila Türka pri proučevanju in dvigu domoljubja med mladimi. Leta 2022 je kandidiral na predsedniških volitvah.