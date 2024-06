Na evropskih volitvah slavila SDS s štirimi mandati, Svoboda z dvema

Kot kažejo zaenkrat še neuradni rezultati po preštetju skoraj 97 odstotkov glasov, lahko z gotovostjo rečemo, da bodo Slovenijo v Bruslju predstavljali Romana Tomc, Milan Zver, Branko Grims in Zala Tomašič iz SDS, Irena Joveva in Marjan Šarec iz Gibanja Svoboda, Vladimir Prebilič iz stranke Vesna, Matjaž Nemec iz SD in Matej Tonin iz NSi.

Janša: Gre za poraz koalicije

Foto: Ana Kovač "Vse kaže, da je SDS četrtič zaporedoma zmagovalka volitev v Evropski parlament. V vsakem primeru bomo ekipo za Evropski parlament okrepili," je uvodoma dejal Janez Janša in se zahvalil vsem volivcem, ki so "v tej poplavi raznoraznih vprašanj in pol, ki so jih dobili na voliščih, prepoznali, za kaj gre".

Kot je ocenil Janša, rezultat evropskih volitev kaže na izrazit poraz vladne koalicije. Takrat je še kazalo, da se SD ne bo uspelo uvrstiti v Evropski parlament, kar bi pomenilo, da bi vladna koalicija osvojila le dva mandata. Zdaj bo tri.

"Takega poraza tranzicijska levica še nikoli ni doživela. Upam, da bo to sporočilo sprejeto," je dejal Janša. Namignil je tudi, da bi premier Robert Golob morda naredil "podoben premislek", kot ga je naredil francoski predsednik Emmanuel Macron ali pa belgijski premier Alexander De Croo. Prvi je razpustil parlament in napovedal predčasne volitve že za 30. junij, drugi pa je po volilnem porazu tudi na parlamentarnih volitvah, ki so potekale skupaj z evropskimi, odstopil.

Janša je sicer vladni koaliciji v času kampanje očital vsiljevanje tem, ki niso pomembne za slovenske državljane in prihodnost EU, drastično kršenje poslovnika DZ in manipulacije z zlorabo represivnih organov. Ponovil je, da je aktualna koalicija v mandatu izpolnila le malo obljubljenega. Ob tem je dodal, da so vsi izvoljeni kandidati podpisali zavezo, da se vrnejo v Slovenijo, če bo SDS v prihodnje sestavljala vlado. "Kar je glede na ta rezultat velika možnost," je menil in dodal: "Hvala, Slovenija, ker znate ločiti zrno od plev."

Golob: Tega filma Janša ne bo videl

Golob je na drugi strani Janšo takoj zavrnil in nasprotno izjavil, da je leva sredina dobila več glasov kot desnica. "Enkrat sem že govoril, da filma, da se bom umaknil, Janša ne bo videl," je dejal.

"Svoboda je dosegla vse tri cilje: visoko udeležbo, na vseh štirih referendumih smo dosegli potrditev, in dobili smo 22 odstotkov glasov. Mi smo s svojim izidom zelo zadovoljni. Naj ponovim, leva sredina je dobila danes več glasov kot desnica. To nam daje upanje za naprej, ne samo za Svobodo, ampak za vso Slovenijo. Vsem čestitke za izvolitev, tudi Marjanu in Ireni, želim jim, da bodo ustrezno zastopali Slovenijo in gradili močnejšo Evropo," je dejal Golob.

Na vprašanje, kaj izvolitev Šarca pomeni za funkcijo obrambnega ministra in ali ga bo nasledil njegov sekretar Damir Črnčec, je Golob dejal, da mora kandidat po slovenski zakonodaji prevzeti mandat, zato se bo Marjan Šarec odpovedal položaju ministra, nato pa bodo stekli "vsi procesi".

"O tem nismo vnaprej pripravljali načrta. Si bomo vzeli kakšen teden za premislek in se odločili. Bi pa dodal, če me vprašate, da sem z delom ministra in ministrstva sem zelo zadovoljen, tako da ja, bomo razmislili tudi o možnosti iskanja kandidata znotraj obstoječe ekipe."

Nemec: Kljub zagatam nam je uspelo

Foto: Bojan Puhek "V zadnjih mesecih smo kljub zagatam dokazali, da smo dobili zaupnico volivcev. Težko prigaran mandat bi rad poklonil članstvu SD, ker so kljub težkim časom ohranili upanje v stranko," se je odzval Matjaž Nemec iz SD.

"Počakali bomo do uradnih izidov, ampak glede na to, kako kažejo trendi, smo lahko Socialni demokrati vendarle zadovoljni, saj smo dobili evropskega poslanca, Matjaža Nemca," je po prešteti večini glasov dejal prvi mož SD Matjaž Han.

Ob zahvali stranki, volivcem, evroposlancu Milanu Brglezu, ki se ne bo vrnil v Bruselj, se je Han dotaknil tudi kampanje, Ta je bila po njegovi oceni "skromna, a vsebinsko močna". Ob tem pa je poudaril še: "Volivke in volivci imajo vedno prav."

"Moram pa vendarle reči: koalicija je doživela poraz, naredila je relativno slab rezultat. Če pogledamo zdajšnje izide (Svoboda dva mandata, SD enega) smo dosegli slab rezultat. A Socialni demokrati smo od državnozborskih do evropskih volitev po odstotkih rezultat popravili. Glede na pet tednov nazaj smo lahko zadovoljni. Do naslednjih državnozborskih volitev nas čaka trdo delo in verjamem, da tudi dober rezultat," je še dodal Han.

Prebilič: Vnesli smo svežino

Foto: Bojan Puhek "Zelo smo zadovoljni z rezultatom. Zelo sem ponosen na ekipo, s katero sem delal. Mislim, da smo s kampanjo vnesli svežino. Osvojeni mandat ne pomeni, da bomo nepomembna stranka v evropskem parlamentu. Dodobra smo naštudirali sistem. Pogled je skrenil zelo na desno," je v prvem odzivu dejal Prebilič iz zelene stranke Vesna.

Na tej podlagi je napovedal tudi udeležbo na parlamentarnih volitvah leta 2026. "Vesna definitivno gre na parlamentarne volitve, tukaj ni nobenega dvoma," je dejal, prepričan, da jim danes izraženo zaupanje volivcev nalaga tudi določeno mero odgovornosti. Ljudje v Sloveniji pogrešajo povezovanje, dostojanstvo, zmeren dialog, iskanje rešitev, naveličali so se prepiranja in delitev, je povzel.

Tonin: Slovenski volivci si želijo drugačno Evropo in Slovenijo

Foto: STA Nosilec liste in predsednik NSi Matej Tonin je v odzivu na delne in neuradne izide volitev, ki kažejo, da je dobil poslanski mandat, dejal, da mu je odleglo. Hkrati upa, da bodo končni rezultati, ki kažejo na zmago desne sredine, ostali enaki. Meni, da so slovenski volivci s tem jasno sporočili, da si želijo drugačno Evropo in drugačno Slovenijo.

Po delnih neuradnih izidih evropskih volitev stranki NSi kaže na en poslanski mandat s 7,66 odstotka glasov.

Pojasnil je še, da mu je glede na trenutne napovedi, da bo osvojil sedež v Evropskem parlamentu, odleglo. Hkrati upa, da bodo končni rezultati ostali enaki. "Zagotovo bo NSi delala, da se EU okrepi in da se spremeni na področjih, kjer ji je v preteklosti spodletelo," je dejal Tonin.

Zahvalil se je tudi ostalim kandidatom na listi, ki so po njegovih navedbah pomembno prispevali k rezultatu, ki ga bo stranka dosegla. "Vidi se, da smo ravnali pravilno, ker smo sestavili takšno močno listo, ker je prav vsak kandidat doprinesel svoj kamenček v mozaik tega našega uspeha in brez samo enega bi lahko bila danes današnja volilna noč popolnoma drugačna," je prepričan.

Na novinarsko vprašanje je odgovoril, da bo za nasvet z največjim veseljem vprašal tudi sedanjo evropsko poslanko iz stranke Ljudmilo Novak.

Šarec: Zame je to uspeh

Foto: STA "Najprej bi se rad zahvalil vsem, ki so glasovali zame in mi namenjali spodbudne besede. Zame je to uspeh, očitno so volivci prepoznali moje delo, kajti ti dve leti na obrambnem ministrstvu sem res dal vse od sebe, da smo reševali zadeve, imeli smo največji požar na Krasu, lani poplave, sem se precej angažiral pri tem in so očitno tudi to ljudje prepoznali. Te teme, ki jih pokrivam kot minister, sem v kampanji zelo zagovarjal, to so pomembne teme za Evropsko unijo. Naslednji petletni mandat Evropskega parlamenta se bo gotovo govorilo veliko tudi o tem," je poročala Televizija Slovenija.