Po volilnem obratu na desno v Belgiji premier De Croo odstopil

"Jutri bom odstopil kot predsednik vlade," je sporočil De Croo in priznal poraz njegove stranek Open VLD tako na parlamentarnih kot evropskih volitvah. Njegova stranka je prejela le okoli šest odstotkov glasov na nacionalni ravni, slabo pa se je odrezala tudi njegova sedemčlanska doslej vladajoča koalicija.

🇧🇪#Belgium:



Prime Minister Alexander De Croo (Open VLD) have announced that he will resign tomorrow following the poor results of his party in today's elections.



The leader of his party also announced his resignation.