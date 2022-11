Leonarda DiCapria spet ujeli na zmenku s "starejšim" dekletom

Čeprav sta se poskušala skriti, so igralca in manekenko paparaci ujeli, ko sta zapuščala isto restavracijo.

Vse kaže, da se romanca med Leonardom DiCapriem in Gigi Hadid še ni ohladila. Pretekli konec tedna so ju namreč paparaci ujeli, ko sta v razmiku nekaj minut odšla iz priljubljene newyorške restavracije Cipriani.

Foto: Profimedia

Oseminštiridesetletni igralec in 27-letna manekenka sta se sicer izogibala in skrivala pred bliskavicami, on s kapo in masko, ona s šalom, a sta z odhodom iz iste restavracije spet razplamtela govorice, da sta par.

V zadnjem obdobju so ju skupaj opazili na več dogodkih, a do zdaj še nista potrdila, da se med njima kaj plete. Je pa njuna domnevna zveza sprožila tudi obilico šal na račun DiCapria, ta do zdaj namreč javno še ni bil v zvezi z niti eno žensko oziroma dekletom, starejšim od 25 let. Gigi Hadid bi lahko bila prva, zaradi katere je prekršil to nenapisano pravilo.