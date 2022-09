Ima DiCaprio najstarejše dekle do zdaj?

Leonardo DiCaprio se je začel videvati z manekenko Gigi Hadid, poroča revija People in dodaja, da se v zadnjem času precej družita v New Yorku.

"Nista še par, a jo on vsekakor osvaja," je za People dejal neimenovani vir.

Gigi Hadid Foto: Guliverimage/AP

DiCaprio se je sicer letos poleti razšel z dekletom Camilo Morrone, in to kmalu za tem, ko je praznovala 25. rojstni dan. To je še podžgalo šale in zbadljivke na račun 47-letnega igralca, ki do zdaj še ni imel dekleta, starejšega od 25 let.

Če se bo res zapletel z Gigi Hadid, bo s tem vendarle prekinil niz, saj ima manekenka "že" 27 let. Njena zadnja zveza je bila sicer z znanim pevcem Zaynom Malikom, nekdanjim članom skupine One Direction, s katerim ima dveletno hčer.