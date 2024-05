Letos se je zvezdnica pridružila modnemu oblikovalcu Thomu Brownu, ki je poskrbel, da je obleka supermodela izstopala na vse strani. Zanjo so oblikovali belo obleko s korzetom brez naramnic in z izrazitimi boki, krasile pa so jo tridimenzionalne rumene vrtnice. Vsak element je zahteval ogromno časa, zato je Gigi še posebej ponosna, da jo lahko nosi, je povedala za Vogue.

Za izvedbo celotnega videza je delalo kar 70 ljudi, ki so za oblikovanje namenili 13.500 ur. Obleka je ročno izdelana in je vredna vsakega občudovanja. Shranjena bo v Brownovem stalnem arhivu.

Gigi Hadid znova navdušila. Foto: Profimedia

S čepki iz trnja je vrt rumenih vrtnic umetniško razpršen po njenem videzu. Samo za vezenje voluminoznega krila zunanje plasti je ekipa 40 ljudi porabila več kot 8500 ur. Obleka s korzetom je prav tako delo 20 obrtnikov, ki so 2,8 milijona mikrobiserov ročno šivali na obleko kar pet tisoč ur.

"Samo ena vrtnica na moji obleki je že umetniško delo. Količina ur in delo ljudi, ki sta šla v to obleko, sta neverjetna. V čast mi je, da lahko to predstavim zanje, in vedno hodim po preprogi s tem v mislih. Zelo sem ponosna na njihovo delo," pravi Gigi Hadid za Vogue.

Kombinacija bele in rumene Foto: Profimedia

Gigi je prvič obiskala Met Gala leta 2015, ko je bila tema Kitajska: skozi stekleno ogledalo. Oblečena je bila v ognjeno rdečo obleko DVF. Od takrat nas je neprestano navduševala z osvežujočimi, modno naprednimi videzi, ki nikoli ne žrtvujejo kodeksa oblačenja za slog.

Gigi Hadid na Met Gala 2022 Foto: Gulliver

