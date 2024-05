V ponedeljek so v newyorškem Metropolitanskem muzeju umetnosti priredili tradicionalni Met Gala, najprestižnejši modni dogodek leta, ki se ga vsako leto udeleži vrsta zvezdnikov in zvezdnic, vsi pa so oblečeni v skladu z zastavljeno temo tistega leta.

Jennifer Lopez je bila z Zendayo, Bad Bunnyjem in Christom Hemsworthom gostiteljica letošnjega dogodka. Foto: Reuters

Letošnja tema je bila "Vrt časa" in kot vsako leto so si jo zvezdnice in zvezdniki ter njihovi stilisti razlagali vsak po svoje.

Najtežje pričakovana gostja večera je bila seveda Zendaya, ena najbolj vročih igralk ta hip, ki na prav vsakem dogodku navduši s svojim modnim slogom. Tudi na Met Gala ni razočarala, na dogodku je nosila kar dve opravi, obakrat kreacijo Johna Galliana. Prvo je Galliano zgradil okoli Diorjeve obleke iz leta 1999, druga pa je bila njegova obleka iz leta 1996, ko je oblikoval za modno hišo Givenchy.

Kdo je manjkal?

Met Gala vsako leto pritegne največja estradna in druga zvezdniška imena, letos pa je kar nekaj slavnih, sicer stalnih udeleženk in udeležencev, manjkalo. Letošnjega Met Gala se tako med drugim niso udeležile Taylor Swift, Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna, Bella Hadid, Hiley Bieber, Blake Lively, Gisele Bündchen in Selena Gomez, prav tako ni bilo igralca Jareda Leta, ki je v prejšnjih letih s svojo opravo vsakič osupnil, med gosti ni bilo niti Bena Afflecka, čeprav je bila njegova žena Jennifer Lopez letos ena od častnih gostiteljic dogodka.