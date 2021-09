V ponedeljek se je v New Yorku odvil eden najbolj modnih dogodkov, Met Gala, ki ga vsako leto obiščejo največje zvezde. Gre za prireditev z dobrodelno noto, pri čemer se cene za vstopnice gibljejo med 30 in 50 tisoč dolarji (približno od 25 do 42 tisoč evrov).

A medtem ko je na preprogi pred metropolitanskim muzejem umetnosti, kjer se odvija dogodek, vse videti zelo glamurozno in na visoki ravni, pa tega ne bi mogli reči za hrano, ki so jo postregli slavnim povabljencem.

Igralka Keke Palmer je na svojem Instagramu in Twitterju razkrila, kako je bil videti obrok trihodnega menija, in zapisala: "Zato vam ne pokažejo hrane." Letošnji jedilnik so sicer sestavili najbolj cenjeni kuharski mojstri v New Yorku.

Da hrana na eni najbolj opevanih modnih prireditev ni ravno najboljša, je že pred dvema letoma namignila igralka Tiffany Haddish, ki je v intervjuju za W Magazine razkrila, da je bila leto prej na slavni Gali "zelo lačna" ter da bo zato naslednjič imela s seboj večjo torbico. "Vanjo bom dala ocvrtega piščanca, poklicala sem že več ljudi in se dogovorila, da kdo prinese še pekočo omako."

Met Gala so lani zaradi začetka pandemije v celoti odpovedali, letos pa so ga prestavili na september. Dogodek se sicer odvija vsako leto na prvi ponedeljek v maju.