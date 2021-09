Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sinoči se je v New Yorku odvil eden najbolj modnih dogodkov, ki so ga številni zvezdniki že komaj čakali, saj se je pandemija z njim poigrala že dvakrat. Zato pa so bile oprave letos toliko bolj šokantne, a v njih so lahko paradirali samo cepljeni.

Sicer se Met Gala, dogodek v newyorškem metropolitanskem muzeju umetnosti, ki ga obiščejo največje zvezde v dih jemajočih opravah, odvije vsako leto na prvi ponedeljek v maju, a pandemija je te načrte prekrižala že dvakrat.

Lani so dogodek, ki ga gosti urednica Voguea Anna Wintour, v celoti odpovedali, letos pa so ga prestavili na september, in sicer na drugi ponedeljek v mesecu.

Met Gala je poseben predvsem zato, ker se vsako leto določi tematika dogodka, ki narekuje rdečo nit oblačenja zvezdnikov, ti pa si na ta večer ob lastni interpretaciji teme dajo duška. Letos je bila tema In America: A Lexicon of Fashion (V Ameriki: Leksikon mode, op. a.) in je poskrbela za enega najbolj odbitih večerov.

Supermanekenka Iman Foto: Reuters

Megan Fox Foto: Reuters

Jennifer Lopez Foto: Reuters

Kim prišla kot senca, Billie postavila "krzneni" pogoj

Pričakovano je v popolnoma črni opravi znamke Balenciaga najbolj šokirala Kim Kardashian, ki je kostum napovedala že nekaj dni prej, ko je v New York prispela od glave do pet odeta v usnje. Tudi tokrat si je povsem zakrila obraz in roke, skozi masko pa je spustila le svoj dolg čop, zaradi česar je spominjala na senco.

Kim Kardashian Foto: Reuters

A presenetili so tudi mnogi drugi, med njimi Rihanna, ki je prišla v spremstvu novega izbranca, raperja ASAP Rockyja, pevka in izbranka Elona Muska Grimes, ki je nosila kovinsko obrazno masko, v roki pa meč, umetnica Erykah Badu, ki je podobno kot Kim zakrivala svoj obraz, a ga je kasneje pred fotografi le pokazala, ter raper Lil Nas X, ki je v stilu Lady Gaga na predlanski Met Gala nosil kar tri oprave.

Rihanna in ASAP Rocky Foto: Reuters

Grimes Foto: Reuters

Erykah Badu Foto: Reuters

Lil Nas X prvič ... Foto: Reuters

... Lil Nas X drugič ... Foto: Reuters

... in Lil Nas X tretjič! Foto: Reuters

Dan po dogodku se govori tudi o obleki političarke Alexandrie Ocasio-Cortez, saj je nosila belo obleko, na kateri je z rdečo pisalo: "Obdavčite bogate," prijetno pa je presenetila tudi mlada pevka Billie Eilish.

Devetnajstletnica je v kreaciji Oscarja de la Rente spominjala na legendarno Marilyn Monroe, a še bolj kot to odmeva njen pogoj modni hiši de la Renta – njihovo kreacijo je oblekla po tem, ko so ji obljubili, da bodo prenehali uporabljati krzno.

Alexandria Ocasio-Cortez Foto: Reuters

Billie Eilish Foto: Reuters

Prišli so lahko samo cepljeni

Sicer pa so se težko pričakovanega dogodka lahko udeležili samo cepljeni povabljenci, poleg tega so morali predložiti tudi negativen test in nositi zaščitno masko ves čas, razen med jedjo.

Odkar so cepiva v ZDA postala široko dostopna, so nekateri zvezdniki postali nekakšni ambasadorji cepljenja, ki svoje oboževalce spodbujajo k čim prejšnjemu cepljenju. Med njimi so legendarna Dolly Parton, igralec Arnold Schwarzenegger in mlada pop zvezdnica Olivia Rodrigo, ki je k temu spodbujala celo na tiskovni konferenci v Beli hiši.