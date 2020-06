Kim Kardashian West si včasih pri oblikovanju postave pomaga s korzeti, pa čeprav je stiskanje pasu do neverjetnih ožin po mnenju mnogih videti grozljivo in zelo nezdravo. A zvezdnica tega, da kdaj poseže po korzetu, ne skriva, kar je ponovno pokazala v zadnji objavi na Instagramu.

Kim Kardashian na lanski prireditvi Met Gala Foto: Getty Images

Resničnostna zvezdnica Kim Kardashian West, ki se ponaša tudi s svojo linijo spodnjega perila za oblikovanje postave, obožuje korzete. In to ne kar katerekoli, temveč korzete modnega oblikovalca Manfreda Thierryja Muglerja.

Ta je posebej zanjo oblikoval zelo ozek korzet in tesno silikonsko obleko, ki jo je lani nosila na prireditvi Met Gala. Vse skupaj je bilo tako zelo ozko, da so jo morali v obleko oblačiti kar trije ljudje. Kako je bilo vse skupaj videti, si oglejte TUKAJ.

Ker pa je Kim tistega večera korzet, narejen posebej zanjo, založila, se je nato še enkrat odpravila v London po novega. Želela ga je namreč imeti za spomin.

Posnetek iz britanske prestolnice, kjer preizkuša novi korzet, je zdaj našla med brskanjem po svojem telefonu in ga na profilu na Instagramu delila s svojimi 176 milijoni sledilcev. Hkrati je v zapisu ob posnetku razkrila, da z oblikovalcem Muglerjem pripravljata še nekaj zanimivih videzov zanjo.

Čeprav za vitko postavo trdo gara, Kim pod obleke rada obleče še perilo za oblikovanje postave. Foto: Getty Images

A objava je razdelila njene sledilce. Medtem ko so bili nekateri nad njo navdušeni in jo hvalili, kako seksi je videti, so drugi opozarjali, da je tako drastično oženje pasu s korzeti vse prej kot normalno in zdravo.

"To ni sporočilo, ki naj bi ga predajala mladim dekletom, ki se zgledujejo po tebi – to je grozno in videti si bolno. Po naravi si lepa. Prosim, uporabljaj svojo platformo modro," se je glasil eden od komentarjev.

Drugi pa: "Nehaj promovirati nerealne standarde o lepoti. Tam zunaj so mlade, neinformirane ženske, ki se zgledujejo po tebi. Ali vsaj objavi zraven še opozorilo. Sramota."