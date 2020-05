Khloé Kardashian spet šokirala s svojim videzom #video

Khloé Kardashian je na Instagramu delila tri fotografije, na katerih ne le, da si ni podobna, temveč je videti kot povsem druga oseba.

Zvezdnica se je sicer hotela pohvaliti z novo svetlejšo barvo las in zagorelo poltjo, a se je nanjo usul val kritik, da si sploh ni podobna.

"Koga hoče sploh prelisičiti?" se je glasil eden od komentarjev na Twitterju, drugi pa: "Khloé Kardashian je iz karantene prišla čisto druga oseba, uau." Spet tretji pa je z zapisom "Ok, kdo je to? Ali lahko prava Khloé Kardashian vstane," spomnil na priljubljeno Eminemovo pesem.

Galerija treh fotografij, s katerimi je 35-letnica šokirala splet:

"Kdo je njen kirurg, Harry Potter?"

Čeprav so njeni oboževalci in sledilci na Instagramu ignorirali dejstvo, da je videti povsem drugačna, in kvečjemu zapisali, da ne vedo, katerega kirurga ali aplikacijo uporablja, ter da si želijo enakega, pa so se na Twitterju hitro našle primerjave Khloé skozi leta.

Razlika je očitna:

"To se zgodi, če jemlješ vitamine, uporabljaš vlažilno kremo in imaš denar."

So this is what happens when you take your vitamins, moisturize, & have money. #khloeKardashian pic.twitter.com/RPvnybYjht — WhoaMan (@WhoaManPod) May 23, 2020

"Kdo je kirurg Khloé Kardashian, Harry Potter?"

"Khloé Kardashian je vsako leto videti kot drugačna oseba."

Khloe Kardashian be looking like a different person every year 💀 pic.twitter.com/3UIvklDeQk — superfly sister. (@DoggoneLoverr_) May 22, 2020

Preberite tudi: