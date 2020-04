Khloé Kardashian: Morda si bom morala od bivšega izposoditi nekaj sperme

V najnovejši epizodi šova Keeping Up with the Kardashians je bil prikazan pogovor med Khloé Kardashian in njenim nekdanjim partnerjem, NBA-zvezdnikom Tristanom Thompsonom, s katerim sta govorila o morebitnem sorojencu svoje hčerke True.

Tristan je dejal, da bo potrebovala bratca ali sestrico, na kar je Khloé odgovorila, da si bo morda morala "izposoditi spermo ali jo dobiti nekaj od tebe". Dodala je, da se bosta že česa domislila.

Zvezdnika sicer tedne v karanteni preživljata skupaj s True, ki je v času samoizolacije in socialnega distanciranja praznovala drugi rojstni dan.

Tristan in Khloé se strinjata, da bi morala imeti njuna hčerka True sorojenca. Foto: Getty Images

Delitev skrbništva zaradi njegovih skokov čez plot

Tristan in Khloé sta bila skupaj le nekaj let, ko jo je 29-letni košarkar prevaral ravno med nosečnostjo. Zaradi skoka čez plot sta prekinila razmerje in se po rojstvu hčerke True aprila 2018 dogovorila za deljeno skrbništvo.

Kasneje sta sicer zaradi hčerke poskušala reševati razmerje, a si je Tristan privoščil še eno nespametno potezo - zapletel se je kar z najboljšo prijateljico njene sestre Kylie Jenner, Jordyn Woods. Ko je Khloé izvedela za to, ga je takoj zapustila.

