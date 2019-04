Khloe Kardashian se je navdušila nad slovensko idejo #video

Ekipo Malih junakov, ki izdeluje personalizirane otroške knjige, je pred kratkim razveselila novica, da je njihova knjiga navdušila zvezdnico Khloe Kardashian. Pred kratkim je njena hči True praznovala prvi rojstni dan, v podjetju Mali junaki pa so se odločili za "gverilsko" akcijo in ji poslali knjigo.

Foto: Mali junaki

"Glede na to, da pogosto sodelujemo z vplivneži, se zavedamo, da se take zadeve dogovarjajo prek njihovih agentov in da vplivnež izdelek spozna šele, ko je pogodba podpisana. Zato smo se odločili za nekakšno gverilsko potezo in poslali knjigo hčerki Khloe Kardashian ob njenem prvem rojstnem dnevu," so pojasnili v podjetju in dodali: "Na našo srečo je knjiga res prišla do nje in zvezdnico tako zelo navdušila, da je svoje občutke celo delila na profilu na Instagramu."

Posnetek, ki ga je Khloe Kardashian objavila na Instagramu:

"Kot smo zasledili v medijih, se je zvezdnica menda izkazala z lepo gesto in igrače, ki jih je True dobila za rojstni dan, donirala pediatrični kliniki v Los Angelesu. Naša personalizirana knjiga z naslovom 'Happy Birthday, True' pa jima bo očitno ostala v trajen spomin," so še zadovoljno komentirali v podjetju Mali junaki.