Khloe Kardashian že razkazuje svoje trebušne mišice

Članica klana Kardashian Khloe Kardashian je bila že pred rojstvom hčerke True zelo aktivna in je skrbela za fit postavo, zato je komaj čakala, da se vrne v telovadnico. S prvimi vajami je začela že manj kot dva meseca po porodu, svoj napredek pa pridno beleži na družbenih omrežjih.

Ker je Khloe telovadbo že prej redno vključevala v svoj urnik, je povsem pričakovano, da se tako hitro vrača v formo, a ker ji sledi na milijone ljudi, s tem morda izvaja pritisk na druge (nezvezdniške) novopečene mamice. Da to velikokrat negativno vpliva nanje, nam je razložila že osebna trenerka Nuša Gnezda, ki pravi, da so tudi zvezdniške mamice, ki jim sledimo na družbenih omrežjih, utrujene, izčrpane in v bolečinah, a tega pod popolno fotografijo največkrat ne povedo.

Realnost je drugačna, nam je zaupala v marčevskem intervjuju: "Tudi če je ena na tisoč mamic videti, kot da se je porod in nosečnost nista dotaknila, to ne pomeni, da se tudi drugih nista. Te mamice navadno želijo takoj izgubiti vse, kar je ostalo od poroda, in se lotijo napačnih vaj. Potem se najdejo še različni vplivneži, ki kažejo retuširane fotografije trebuhov, kar stanje še poslabša. Obremenjene so, ker je današnja družba tako naravnana. Čim prej je treba zakriti vse znake nosečnosti."

Ne rečem, super je, da se počutimo močni in dobro v svojem telesu, vendar za to je čas. Punce pa se že v porodnišnici obremenjujejo zaradi trebuha. Bolno.

Tako trenira Khloe:

A tudi ona se mora braniti ...

Enako so očitali tudi Khloe, češ da pretirava z vadbo in da bi morala še počivati, ne pa hiteti v telovadnico. Zvezdnica je negativnim komentatorjem hitro pojasnila, zakaj že telovadi:

"Že večkrat sem na Twitterju prebrala komentarje, da se preveč posvečam postavi, a resnica je, da sem pred porodom telovadila od petkrat do šestkrat na teden, in to je nekaj, kar zelo rada počnem. Ne bom se odrekla stvarem, ki jih imam rada, samo zato, ker sem rodila. Obožujem telovadbo in to, kako se mi med njo uredijo misli."

Sicer tudi Nuša zagovarja čim prejšnji začetek izvajanja vaj po porodu. Gre za dihalne vaje, ki nežno aktivirajo medenično dno in trebušno steno, sledijo zelo lahke krepilne vaje, nato pa se počasi stopnjuje vaje in intenzivnost. Vendar pa močno odsvetuje trebušnjake, poskoke in druge vaje, ki vključujejo upogib trupa.

