Igralka se mora zagovarjati zaradi shujšane podobe

Čepav Rebel Wilson na naslovnici junijske številke avstralskega Voguea nosi večerno obleko in še trenč plašč, so se oglasili zlobni jeziki in ji očitali, da je fotografija močno zretuširana, Rebel pa "digitalno shujšana".

A Rebel je na Twitterju hitro pojasnila, da za izgubo odvečnih kilogramov ni kriv fotošop, temveč bolj zdrava prehrana in redna telovadba. "Mesec pred fotografiranjem sem jedla bolj zdravo in telovadila, a sem po tem takoj pojedla nekaj browniejev!"

Nope, not slimmed down! I just ate healthy and exercised for the month before the shoot x but then immediately after ate brownies! — Rebel Wilson (@RebelWilson) May 22, 2018

I never would’ve thought this element would be added to my life: Vogue Covergirl. This was such an amazing experience, thank you Vogue Australia and to all the designers and stylists who worked on this shoot! June issue @vogueaustralia on sale May 28th x 📸: @nicolebentleyphoto pic.twitter.com/CqV0FSrMPu — Rebel Wilson (@RebelWilson) May 22, 2018

Da bi zares zaprla usta dvomljivcem, je objavila še fotografijo s snemanja za Vogue - sebe ob pravkar posneti fotografiji, v isti pozi - in zapisala, da naj se nikar ne trudijo širiti govoric, da so močno retuširane, ker niso.

Oh and just so you can see the raw v’s the magazine shot, I took a monitor photo myself on the day of the shoot! So please don’t carry on that these shots are heavily photoshopped because they’re not! pic.twitter.com/7DcgO4hZ3a — Rebel Wilson (@RebelWilson) May 22, 2018

Poleg tega, da je svojim sledilcem dokazala, da se motijo, je 38-letna igralka na Twitterju še zapisala, da si nikoli ni mislila, da bo kdaj pristala na nslovnici tako legendarne revije kot je Vogue. "To je bila čudovita izkušnja," je dodala.

Borbo z odvečnimi kilogrami pa še vedno bijejo tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija, ki se vedno bolj bližajo svojim ciljem. Kako jim gre, lahko preverite od torka do petka ob 21. uri na Planet TV.