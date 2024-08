Septembra se na Planet TV vrača šov, v katerem bomo spremljali različne preobrazbe. The Biggest Loser Slovenija se je preimenoval v Življenje na tehtnici. Tekmovalcem bodo na poti do uspeha na voljo trenerji in dve telovadnici. Vstopite v hišo in si oglejte, kje bodo domovali kandidati šova ter kakšna soba jim bo na voljo ob posebni priložnosti.

Tekmovalci se bodo v času snemanja šova poslovili od svojih družin in ne bodo imeli stikov z zunanjim svetom, vključno z uporabo telefonov. Njihov edini fokus bo izgubljanje kilogramov in sprememba načina življenja, pri čemer jim bodo v osveženem konceptu šova pomagali trije strokovnjaki – dva glavna trenerja, Nives Orešnik in Andrej Milutinovič, ter svetovalec za zdrav življenjski slog Gregor P. Kirsch. Petnajst tekmovalcev se je v vilo naselilo v torek.

Njihovemu cilju je skrbno prilagojena tudi hiša v okolici Logatca, v kateri bodo stanovali med snemanjem šova in je že pripravljena na njihovo vselitev.

Poglejte notranjost hiše, v kateri bodo živeli tekmovalci šova:

Razkošno opremljena spalnica kot nagrada

Na 745,6 kvadratnega metra veliki bivalni površini se nahaja sodobno opremljena kuhinja, v kateri si bodo sami pripravljali obroke, ki jih bodo imeli na voljo v do vrha naloženi shrambi.

Prostorna in moderno opremljena dnevna soba je popolna za sproščeno druženje, v vili pa se nahaja še pet spalnic, dve ženski, dve moški in ena, posebej razkošno opremljena, ki na začetku šova ne bo imela stanovalca in bo soba za nagrado.

Soba za nagrado, ki je v primerjavi z ostalimi splanicami bolj razkošna. Foto: Bojan Puhek, Ivan Valtl

Na stenah vzpodbuni citati in pozitivne misli

Za motivacijo so stene vseh prostorov praktično na vsakem koraku opremljene z vzpodbudnimi citati in pozitivnimi mislimi, ki bodo tekmovalce spremljale na njihovi poti do cilja in jim bodo nenehno opominjale, zakaj so vstopili v šov.

Najpomembnejša prostora v hiši, ki je bila deset let prazna, pa sta dve polno opremljeni telovadnici. Samo za potrebe šova so v kletnih prostorih uredili dva vadbena prostora, v katerih bodo tekmovalci trenirali pod vodstvom trenerjev. Vsak ima svojo telovadnico. Nives in Andrej sta nad prostoroma, kjer se bodo potili njuni varovanci, navdušena in pravita, da že komaj čakata na prve treninge.

Energija hiše je všeč tudi Kirschu, ki pravi, da so v njej dobre vibracije ter da bosta odprt tloris hiše in čudovita okolica nedvomno pozitivno vplivala na dobro počutje tekmovalcev skozi ves šov. Pred hišo je tudi prostoren vrt s prelepim razgledom na osupljivo okolico, kjer se bo po zagotovilih ustvarjalcev odvilo kar nekaj preizkušenj, ki jih bodo tekmovalci morali premagati. V občini Logatec so namreč ekipo sprejeli odprtih rok in jim omogočili dostop do številnih športnih in turističnih točk.

Vrt pred hišo ima osupljiv pogled na okolico. Foto: Bojan Puhek, Ivan Valtl

