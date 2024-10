Slovenska vplivnica in podjetnica Indira Ekić, ki smo jo spoznali v resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenija, se je s partnerjem Maticem Kolencem razveselila rojstva prvega otroka. Dobila sta sina, ki sta mu nadela ime Kai.

"V rokah drživa cel svet. Dobrodošel, Kai," je pod fotografijo, s katero je naznanila rojstvo otroka zapisala Ekić.

Že pred rojstvom se je sinu poklonila z objavo, v kateri je izrazila hvaležnost, da ju je izbral za svoja starša. "Nikoli si ne bova vzela tega kot nekaj samoumevnega. Prišel si v najino življenje v tako popolnem času, kot učitelj, da morava živeti bolj v trenutku in bolj zavestno," je zapisala.

Pred rojstvom otroka še poroka

Da bosta prvič postala starša, je par sporočil konec meseca maja. Takrat sta zapisala, da se je uresničila njuna velika želja. Kmalu zatem sta si obljubila tudi večno zvestobo. Zaročena sta bila od januarja lani, letos pa sta praznovala šesto obletnico zveze.

Indira Ekić in Matic Kolenc sta se spoznala na snemanju šova The Biggest Loser Slovenija, kjer je Ekić sodelovala kot tekmovalka, Kolenc pa kot osebni trener, ki je tekmovalcem pomagal izgubiti odvečne kilograme. Lansko leto sta skupaj sodelovala tudi v šovu Super par in zmagala.

