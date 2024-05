Slovenska vplivnica Indira Ekić in njen partner, osebni trener Matic Kolenc, bosta prvič postala starša. Veselo novico sta delila s svojimi sledilci na Instagramu in zapisala, da se je uresničila njuna velika želja.

"Sva šla na dopust, da se spočijeva, preden prideš. Najina velika želja se je uresničila. Že komaj čakava, da te spoznava 'little one' (mali, op. p.). Midva sva pripravljena," sta zapisala pod posnetek, ki sta ga delila. In dodala: "Jao, to bo še zanimivo, si predstavljate mešanico mene in Matica."

Matic ji je pomagal izgubiti odvečne kilograme

Par, ki se je spoznal na snemanju šova The Biggest Loser Slovenija, je skupaj že šest let. Indira Ekić je v šovu sodelovala kot tekmovalka, Matic Kolenc pa kot osebni trener, ki je tekmovalcem pomagal izgubiti odvečne kilograme.

Lansko leto sta skupaj sodelovala tudi v šovu Super par in zmagala. Ob peti obletnici sta se januarja lani tudi zaročila. "Ti si razlog, da verjamem v pravo ljubezen. Verjamem v usodo in zato 100-odstotno DA za vedno," je Indira takrat zapisala ob fotografiji, ki jo je delila s sledilci.

Trenutno dopustujeta na Baliju, pred odhodom tja pa sta namignila, da bi se lahko poročila.

