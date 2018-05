To so obline, ki spreminjajo svet mode #foto

Ashley Graham

Ashley Graham trenutno kraljuje med močnejšimi manekenkami, saj se lahko po 17 letih dela kot manekenka končno pohvali z opaznimi sodelovanji. Med drugim je bila obraz kampanje znamke Levi's, v zadnjih letih pa se redno pojavlja v priznanih revijah Vogue, Harper's Bazaar, Glamour in Elle.

Candice Huffine

Ashley za petami je Candice Huffine, ki je že vse življenje tako ali drugače vpletena v svet mode in lepotnih tekmovanj. Na izbore se je prijavljala že kot deklica, močnejši model pa je že vso kariero in ves čas že zagovarja svoje obline. Ko so jo na začetku agenti prosili, naj shujša, jih je gladko zavrnila. Bila je vztrajna in končno so jo agencije sprejele kot močnejši model.

Njen preboj se je zgodil, ko je skupaj s "plus size" kolegicama Taro Lynn in Robyn Lawley pozirala za italijanski Vogue. Zdaj je povpraševanje po njej ogromno, saj si jo želijo revije in znamke po vsem svetu.

Tara Lynn

Tara Lynn je še ena uspešna manekenka z oblinami, katere kariera se je strmo povzpela zahvaljujoč francoski izdaji revije Elle in revije V. Pred tem je delala v nemanekenskih vodah: kot prodajalka v trgovini in restavraciji s hitro prehrano. Zdaj je ena najuspešnejših močnejših manekenk, ki večinoma pozira v oglasih za spodnje perilo za večje znamke.

Robyn Lawley

Avstralska manekenka Robyn Lawley je svojo manekensko kariero začela kot običajna manekenka, a kasneje spoznala, da je preveč stresno vzdrževati konfekcijsko številko 8, ki je zaželena pri manekenskih agencijah. Zato je podpisala pogodbo z agencijo, ki podpira "plus size" manekenke.

Leta 2015 je Robyn postala prvi močnejši model, ki ga je revija Sports Illustrated vključila v svojo posebno izdajo o kopalkah. Eden od urednikov revije je za Robyn že takrat dejal, da je model, ne "plus size" model.

Mia Tyler

Poleg igralke Liv Tyler ima ameriški rocker Steven Tyler še eno uspešno hčerko, in sicer Mio Tyler. Mia je močnejša manekenka, ki je pozirala za številne priznane revije ter se sprehodila po brveh v New Yorku in Parizu, leta 2009 pa je lansirala tudi lastno znamko oblačil.

A čeprav imajo obline, močnejše manekenke redno telovadijo, se zdravo prehranjujejo in skrbijo za svojo postavo.

Ashley Graham to redno deli s svojimi sledilci na Instagramu, kjer se mora zaradi tega braniti pred nekaterimi zlobnimi komentatorji, ki se iz tega celo norčujejo. Vedno znova mora zato poudarjati, da telovadi zato, da vzdržuje svojo postavo, zdravje in ohranja dobro počutje.

