Tako za svojo postavo gara Ashley Graham #video #foto

Ashley ne lenari, temveč skrbi, da njene obline ostajajo čvrste in na svojem mestu. Foto: Instagram

Ameriška manekenka Ashley Graham se že dolgo spopada z zlobnimi komentarji in očitki, da sploh ni pravi model, da promovira debelost in s tem mladim dekletom kaže, da je čezmerna teža povsem sprejemljiva.

Brez zadržkov svojim 6,7 milijona sledilcem pokaže tudi fotografijo celulita, ob kateri se usujejo novi zapisi zgražanja. Enako se zgodi tudi, ko na Instagramu pokaže, kako telovadi.

"Zakaj bi nekoga obsojal, ker skrbi za svoje telo?"

Ashley namreč ne skriva, da redno skrbi za svoje telo, a pove, da to počne zaradi zdravja in ohranjanja svojih oblin, ne zato, da bi shujšala. Že pred nekaj meseci je po navalu zlobnih komentarjev pojasnila, da telovadi zato, da se počuti dobro, da si zbistri glavo ter da je močna in ima več energije. "Ne telovadim zato, da bi izgubila težo ali svoje obline, ker ljubim svoje telo."

Te komentarje Ashleyjinih objav o telovadbi je opazila tudi Nataša Mernik, slovenska blogerka, ki je bila kot močnejši model že dvakrat del Liscine kampanje in ji pravijo kar slovenska Ashley Graham.

Tudi Nataša s telovadbo ohranja svoje telo lepo in zdravo. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Meni se to zdi nesmiselno. Vidi se, da ne telovadi zato, da bi shujšala, ampak da bi bila močna v svojem telesu, zdrava in ohranjala obline na svojem mestu. Tudi sama sem videla komentarje, kot so: 'Joj, shujšala si, kaj je s tabo?' Zakaj bi nekoga obsojal, ker skrbi za svoje telo?" je dejala v januarskem intervjuju.

Sicer pa Nataša večinoma prejema same pohvale - tudi ko se odpravi v trgovino po sir. "Zanimivo je, ko te ljudje prepoznavajo na ulici ali pa v trgovini. Zelo dober občutek je, ko vidiš, da delaš nekaj dobrega."

