Bella Hadid na zabavo odšla le v spodnjem perilu

Veliko oči se je obračalo za slavno manekenko Bello Hadid, ko je prišla na zabavo Met Gala. Potem ko se je po rdeči preprogi sprehodila v črnem stezniku Burberry, je na zabavo prispela v prosojni, čipkasti obleki v stilu negližeja, ki je v celoti razkrila njen zgornji del telesa. Svoje oprsje oziroma bradavičke je prekrila z majhnimi koščki blaga, celotno opravo pa je popestrila s črnimi samostoječimi najlonkami, črno torbico in črnimi sandali z visoko peto.

Bella Hadid na dogodku Foto: Reuters Manekenka se je pred kratkim znašla na naslovnici Vogua in izkoristila priložnost, da spregovori o nenehnih govoricah o njenem videzu, in sicer da uporablja polnilo: "Nikoli nisem uporabljala polnila. Nimam težav s tem, vendar to ni zame," je dejala. "Kdor misli, da so mi dvignili oči ali kakorkoli se že reče – jaz uporabljam trak za obraz! Najstarejši trik v knjigi."

